Logo
Large banner

Kombi završio na šinama, dijelovi rasuti po putu

Izvor:

Avaz

14.02.2026

08:16

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U blizini benzinske pumpe Gazprom u sarajevskom naselju Stup jutros je došlo do saobraćajne nesreće.

Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli da srećom nije bilo povrijeđenih u nesreći.

Свечана академија Сретење 2026

Republika Srpska

U Višegradu nastavak obilježavanja Sretenja

Kombi je završio na šinama, a dijelovi su ostali rasuti po cesti. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Свијећа

Društvo

Danas su Zadušnice: Šta treba uraditi za pokojnike?

1 h

0
У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.

BiH

Dan žalosti zbog pogibije mladića u Sarajevu

1 h

0
Прослављамо Светог Трифуна: Његова глава се налази у једној цркви на Балкану

Društvo

Proslavljamo Svetog Trifuna: Njegova glava se nalazi u jednoj crkvi na Balkanu

1 h

0
На Минхенској конференцији о европској безбједности

Svijet

Na Minhenskoj konferenciji o evropskoj bezbjednosti

1 h

0

Više iz rubrike

Погинула бивша тенисерка Татјана Јечменица

Hronika

U jezivoj nesreći poginula Tatjana Ječmenica

1 h

0
У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.

Hronika

Ugašen mladi život Erdoana Morankića, njegov brat blizanac osjetio da se nešto dogodilo

12 h

0
Удес у БиХ, троје повријеђених

Hronika

Više povrijeđenih u teškoj nesreći, među njima i dijete

14 h

0
tramvaj iskočio iz šina

Hronika

Vozač tramvaja smrti predat u nadležnost Tužilaštva KS

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Poznato stanje maloljetnice kojoj je amputirana noga nakon nesreće

09

44

Horor u Hrvatskoj: Pretrčavali auto-put, pa poginuli

09

38

Ubistvo u BiH: Zločin prijavio radnik Hitne

09

37

Cvijanović: Sretenje - simbol borbe za slobodu

09

34

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula Tatjana Ječmenica: Testiran vozač kamiona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner