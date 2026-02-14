Kombi završio na šinama, dijelovi rasuti po putu

U blizini benzinske pumpe Gazprom u sarajevskom naselju Stup jutros je došlo do saobraćajne nesreće.

Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli da srećom nije bilo povrijeđenih u nesreći.

Kombi je završio na šinama, a dijelovi su ostali rasuti po cesti. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta.