Kombi završio na šinama, dijelovi rasuti po putu

U blizini benzinske pumpe Gazprom u sarajevskom naselju Stup jutros je došlo do saobraćajne nesreće.
Iz Operativnog centra MUP-a KS su rekli da srećom nije bilo povrijeđenih u nesreći.
Kombi je završio na šinama, a dijelovi su ostali rasuti po cesti. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta.
