Na Minhenskoj konferenciji o evropskoj bezbjednosti

Na 62. bezbjednosnoj konferenciji hiljadu učesnika, iz 115 zemalja, razgovaraće o evropskoj bezbjednosti i odbrani, budućnosti transatlantskih odnosa i suprotstavljenoj viziji globalnog poretka.

Američki državni sekretar, Marko Rubio, koji će se danas obratiti na konferenciji, po dolasku u Minhen, rekao je da se svijet veoma brzo mijenja i da stari svijet više ne postoji.

Poruka koja se prvog dana konferencije čula jeste da je nastupilo novo vrijeme i da je potreban novi pristup.

Na to je ukazala i Cvijanovićeva, koja je sa stavovima Republike Srpske upoznala američkog ambasadora pri UN Majka Volca.