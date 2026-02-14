Na Minhenskoj konferenciji o evropskoj bezbjednosti

Izvor:
ATV
14.02.2026
08:02
Na 62. bezbjednosnoj konferenciji hiljadu učesnika, iz 115 zemalja, razgovaraće o evropskoj bezbjednosti i odbrani, budućnosti transatlantskih odnosa i suprotstavljenoj viziji globalnog poretka.
Američki državni sekretar, Marko Rubio, koji će se danas obratiti na konferenciji, po dolasku u Minhen, rekao je da se svijet veoma brzo mijenja i da stari svijet više ne postoji.
Poruka koja se prvog dana konferencije čula jeste da je nastupilo novo vrijeme i da je potreban novi pristup.
Na to je ukazala i Cvijanovićeva, koja je sa stavovima Republike Srpske upoznala američkog ambasadora pri UN Majka Volca.
