Srušio se avion: Više stradalih u jezivoj nesreći

Izvor:
Agencije
13.02.2026
21:07
Komentari:0
Četiri osobe su poginule kada se srušio mali avion u sjevernom dijelu američke savezne države Kolorado, u blizini skijaškog mjesta Stimbot Springs.
Avion Epik E1000, turbo-mlaznjak sa šest sjedišta, pao je oko 00.20 sati po lokalnom vremenu sa četiri osobe u kokpitu, saopštila je Federalna administracija za avijaciju (FAA), prenosi AP.
Srbija
Izbio požar na porodičnoj kući, povrijeđen muškarac
Sve četiri osobe su preminule na licu mjesta, izjavio je patolog okruga Rout, Mič Lok.
Prema preliminarnim informacijama Nacionalnog odbora za bezbjednost saobraćaja (NTSB), avion se srušio u planinskom području pod nepoznatim okolnostima.
FAA i NTSB su pokrenuli istragu.
Društvo
Sreća na petak 13: Loto igrač iz Srpske dobio desetine hiljada KM
Avion je registrovan na kompaniju ALS Aviation LLC iz Frenklina, u saveznoj američkoj državi Tenesi, ali poslovni podaci ne navode kontakt osobu kompanije.
Najnovije
Najčitanije
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Trenutno na programu