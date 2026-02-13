Tramp: Zelenski će propustiti priliku ako se ne pokrene

13.02.2026
19:34
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio da će ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski propustiti priliku za mir ako se "ne pokrene".
"Rusija želi da postigne dogovor, a Zelenski će morati da se pokrene", rekao je Tramp tokom pres-konferencije u Bijeloj kući.
Scena
Popularni pjevač otkrio da je teško bolestan: Ima cirozu
Predsjednik SAD je dodao da bi inertnost Zelenskog u dobrim okolnostima za postizanje mira mogla da bude "propuštanje sjajne prilike"
Najnovije
Najčitanije
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Trenutno na programu