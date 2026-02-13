Tramp: Zelenski će propustiti priliku ako se ne pokrene

Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio da će ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski propustiti priliku za mir ako se "ne pokrene".

"Rusija želi da postigne dogovor, a Zelenski će morati da se pokrene", rekao je Tramp tokom pres-konferencije u Bijeloj kući.

Scena Popularni pjevač otkrio da je teško bolestan: Ima cirozu

Predsjednik SAD je dodao da bi inertnost Zelenskog u dobrim okolnostima za postizanje mira mogla da bude "propuštanje sjajne prilike"