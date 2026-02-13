Šveđanka Mari Gustavson, iako je već rodila četiri sina, željela je da rodi još jednu bebu, i to u 50. godini, ali je na opšte iznenađenje dobila trojke, prenijeli su danas mediji.

Čarli, Lorin i Lara rođeni su hitnim carskim rezom u gradu Udevala, u Švedskoj, prenio je Bild.

D‌ječak i dvije d‌jevojčice su sada dobro, kao i njihova majka, pedesetogodišnjakinja koja je imala visokorizičnu trudnoću.

Kako se navodi, začeće bebe prirodnim putem u ovim godinama nije nemoguće, ali je izuzetno rijetko, prenosi Tan‌jug.

Stoga su se Mari i njen suprug Koni (59) odlučili za vještačku oplodnju na Kipru, gd‌je je tretman koštao 5.500 evra.

"Nismo mislili da će uspjeti iz prvog puta, pa smo prebacili tri embriona kako bismo povećali šanse", ispričala je Mari.

Ljekar je procijenio vjerovatnoću da se sva tri embriona razviju na samo 5 posto, ali svo troje d‌jece je zapravo preživjelo.

Trudnoća je kasnije smatrana izuzetno visokorizičnom zbog majčinih godina, a ljekari su čak savjetovali Mari da ne nosi svu d‌jecu do kraja termina.

Iako su Čarli, Lorin i Lara imali samo oko 1.000 do 1.500 grama na rođenju, oni napreduju dobro, navodi Bild.

Gustavsonovi od tada imaju pune ruke posla sa sedmoro d‌jece. Kako je rekla Mari, sada je, ipak, sve lakše nego sa starijom d‌jecom.

"Ponovo postati majka sa 50 godina nije problem. Lakše je nego kada sam bila mlađa i nisam znala kako da se brinem o bebama", zaključila je ona.