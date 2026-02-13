Sijarto: Sve više mađarskih žrtava u Ukrajini

13.02.2026
18:28
Komentari:0
Još jedan Mađar iz Zakarpatja poginuo je u ratu u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, navodeći da se broj mađarskih žrtava u tom ratu približio cifri 100.
Sijarto je naveo da će mađarska vlada pružiti uobičajenu pomoć porodici žrtve, prenio je MTI.
"Strašno je i jednostavno tragično jer ne prođe dan bez vijesti iz Zakarpatja o još jednoj mađarskoj žrtvi koja je poginula u ovom besmislenom ratu", rekao je Sijarto.
On je istakao da Mađarska mora da nastavi da čini sve kako bi se postigao mir, kao i da je krajnje vrijeme da Brisel prestane da potkopava mirovne napore Sjedinjenih Američkih Država.
"Svaki dan donosi novu patnju Ukrajini, svaki dan donosi nove smrti i sada, nažalost, svakog dana moram da javljam o novim smrtima Mađara u Zakarpatju. Krajnje je vrijeme da se ovaj rat zaustavi", naveo je Sijarto.
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Trenutno na programu