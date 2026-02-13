Sijarto: Sve više mađarskih žrtava u Ukrajini

Još jedan Mađar iz Zakarpatja poginuo je u ratu u Ukrajini, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, navodeći da se broj mađarskih žrtava u tom ratu približio cifri 100.

Rastući broj žrtava i pomoć porodicama

Sijarto je naveo da će mađarska vlada pružiti uobičajenu pomoć porodici žrtve, prenio je MTI.

"Strašno je i jednostavno tragično jer ne prođe dan bez vijesti iz Zakarpatja o još jednoj mađarskoj žrtvi koja je poginula u ovom besmislenom ratu", rekao je Sijarto.

Poziv na mir i kritika Brisela

On je istakao da Mađarska mora da nastavi da čini sve kako bi se postigao mir, kao i da je krajnje vrijeme da Brisel prestane da potkopava mirovne napore Sjedinjenih Američkih Država.

"Svaki dan donosi novu patnju Ukrajini, svaki dan donosi nove smrti i sada, nažalost, svakog dana moram da javljam o novim smrtima Mađara u Zakarpatju. Krajnje je vrijeme da se ovaj rat zaustavi", naveo je Sijarto.