Riješenost nekih država da ne komuniciraju sa Moskvom neracionalna je, a zvaničnici koji odbijaju dijalog su "politički kratkovidi", rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov povodom izjave predsjednika Litvanije Gitanasa Nausede da neke članice EU "kucaju na vrata Kremlju".

"Političari koji insistiraju na izolaciji Rusije zaglavljeni su u apsolutno kratkovidom, iracionalnom i besmislenom pristupu, koji pokazuje političku nepismenost, političku kratkovidost i ništa više", naglasio je Peskov.

On je rekao da ruski predsjednik ne izbjegava kontakt, jer jedino dijalog pomaže u rješavanju tenzija.

"Svaki evropski lider može imati direktan kontakt sa predsjednikom Putinom ako to zatraži", dodao je Peskov.

Nauseda je osudio inicijativu određenih članica EU za obnavljanje diplomatskog angažmana sa Rusijom, tvrdeći da to "kucanje na vrata Kremlja" potkopava jedinstvo Unije.