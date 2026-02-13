Logo
Large banner

Pekov o Briselu: Politički kratkovidi

13.02.2026

17:42

Komentari:

0
Пеков о Бриселу: Политички кратковиди
Foto: Tanjug/AP

Riješenost nekih država da ne komuniciraju sa Moskvom neracionalna je, a zvaničnici koji odbijaju dijalog su "politički kratkovidi", rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov povodom izjave predsjednika Litvanije Gitanasa Nausede da neke članice EU "kucaju na vrata Kremlju".

"Političari koji insistiraju na izolaciji Rusije zaglavljeni su u apsolutno kratkovidom, iracionalnom i besmislenom pristupu, koji pokazuje političku nepismenost, političku kratkovidost i ništa više", naglasio je Peskov.

On je rekao da ruski predsjednik ne izbjegava kontakt, jer jedino dijalog pomaže u rješavanju tenzija.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović na Minhenskoj konferenciji: Prilika da objasnim određene stvari o BiH

"Svaki evropski lider može imati direktan kontakt sa predsjednikom Putinom ako to zatraži", dodao je Peskov.

Nauseda je osudio inicijativu određenih članica EU za obnavljanje diplomatskog angažmana sa Rusijom, tvrdeći da to "kucanje na vrata Kremlja" potkopava jedinstvo Unije.

Podijeli:

Tag :

Dmitrij Peskov

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

beba

Svijet

Roditelji tvrdili da je majka imala pobačaj, pa je policija našla mrtvu bebu na neočekivanom mjestu

5 h

0
Туча у авиону

Svijet

UZNEMIRUJUĆE Krv i zubi po podu: Masovna tuča u avionu usred leta

5 h

0
Мерц уздрмао изјавом: Свијет какав познајемо више не постоји

Svijet

Merc uzdrmao izjavom: Svijet kakav poznajemo više ne postoji

6 h

0
Није виц: Хусо из БиХ преварио Њемачку, узима велике паре

Svijet

Nije vic: Huso iz BiH prevario Njemačku, uzima velike pare

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

01

Zaharova: Zapad bi trebalo da razgovara o teroru nad civilima, a ne o sponzorisanju Kijeva

21

45

Sutra su Velike zadušnice, a ovo nikako ne treba da radite

21

34

Cvijanović sa direktorom Nacionalnog savjeta za energetsku dominaciju pri Bijeloj kući

21

27

Još jedna sjednica na koju nije došao samo onaj ko je trebao

21

26

Gužve na tri granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner