Nije vic: Huso iz BiH prevario Njemačku, uzima velike pare

Njemački mediji objavili su priču o Husi iz BiH koji s porodicom od države prima preko 87.000 evra godišnje, a nikom nije jasno ni kako je uopšte uspio da ostane u Kelnu toliko godina.

U Kelnu jedan državljanin BiH, njegova žena i njihovo osmoro djece svakog mjeseca primaju 7.250,77 evra od države. A muškarac zapravo već 23 godine uopšte ne bi trebalo da bude u Njemačkoj.

U međuvremenu je više puta krivično gonjen. Nadležna državna kancelarija ipak nastavlja da isplaćuje novac.

"Kako je to moguće?", pita se najtiražniji njemački list "Bild" koji piše o, kako ga nazivaju, "kriminalnom Bosancu", prenosi "Dojče Vele".

Slučaj Huse B.

Huso B. se prvi put pojavljuje u Kelnu 2003. godine i traži azil. Muškarac, koji potiče iz romske porodice, nema nikakve lične dokumente. Njegov zahtjev za azil biva ubrzo odbijen: Bosna i Hercegovina se smatra sigurnom zemljom porijekla. Huso B. potom nestaje – i 2007. ponovo se pojavljuje u Njemačkoj, prenosi "Bild".

Ponovo biva protjeran i ponoo uspijeva da ostane u Njemačkoj jer uzima advokata i podnosi tužbu u vezi s pravom na boravak. Postupak se razvlači dvije godine, a potom njegov zahtjev opet biva odbijen. I ponovo ga niko ne deportuje. Čak ni onda kada počini krivična djela, napominje "Jutarnji list".

"Bild" piše i kako je Huso B. policiji poznat zbog raznih prevara.

"Ali, on ne radi samo na svojoj kriminalnoj karijeri. Ovaj Bosanac u Kelnu osniva porodicu i sa suprugom ima ukupno osmoro djece. I prima pomoć od države prema Zakonu o naknadama za azilante: po 835,24 evra 'pomoći za životne potrebe' za njega i njegovu ženu, te između 630,81 i 817,71 evra po djetetu, u zavisnosti od uzrasta. To ukupno iznosi preko 87.000 evra godišnje. Porodica ionako ne plaća stanarinu, jer živi u oronulom bloku za azilante u Kelnu. Poređenja radi, prosječan par u Njemačkoj raspolaže, prema Saveznom zavodu za statistiku, neto prihodom od 4.496 evra. Na osmoro djece dodaje se 2.072 evra dječijeg dodatka, što ukupno iznosi 6.568 evra mjesečno", piše njemački tabloid.

Deportacija se ne sprovodi zbog djece

Grad Keln se zbog zaštite podataka ne želi izjašnjavati ovom o slučaju. Navode da "u slučaju nedostatka prava boravka, obaveza napuštanja zemlje ne može uvijek biti sprovedena. Ovdje se moraju uzeti u obzir, između ostalog (…) porodične okolnosti. Kažu da, ako su djeca pogođena deportacijom – čak i samo posredno – to se posebno mora uzeti u obzir".

Dakle deportacija Huse B. se ne sprovodi zbog djece. S obzirom na to da porodica već dugo živi u Njemačkoj, više ne primaju samo temeljnu naknadu za azilante, nego i takozvane "povećane analogne naknade“, u visini redovne socijalne pomoći. Prema navodima grada Kelna, samo u toj metropoli na Rajni postoji sedam desetočlanih porodica s maloljetnom djecom, koje primaju naknade za azilante.

Šta Huso B. kaže na sve to?

"Bild" ima uvid u dokumente koji pokazuju koliko Huso B. i njegova porodica primaju novca od države. Kada su ga novinari u njegovom domu u Kelnu suočili s tom činjenicom, on je ipak negirao da prima toliko novca.

Takođe, rekao je da je "posljednje krivično djelo koje je počinio bilo 2014.“.

Huso B. je posljednji put trebalo da izađe pred sud 8. decembra 2025. Optužen je da je pokušao da izvrši prevaru u jednoj drogeriji s poklon-karticama. Proces je na kraju odložen za ovu godinu, piše njemački list "Bild", prenosi "Dojče Vele".