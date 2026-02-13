"Džefri Epstin je zadavljen, nije se objesio": Doktor na obdukciji o uzroku smrti

Džefri Epstajn je zadavljen, nije se objesio u svojoj ćeliji zatvora na Menhetnu, tvrdi doktor koji je bio prisutan na obdukciji tijela milijardera pedofila.

Dr Majkl Baden pozvao je na ponovno ispitivanje uzroka smrti pedofila, gotovo sedam godina nakon što je on 10. avgusta 2019. godine pronađen bez svijesti u "Metropolitan Correctional Center" u Njujorku.

"Moje mišljenje je da je njegova smrt najvjerovatnije nastala zbog pritiska gušenja, a ne zbog vješanja", rekao je patolog, koji je angažovan od strane imovine finansijera, prenio je Dejli Mejl

"S obzirom na sve informacije koje su sada dostupne, potrebno je dalje istraživanje uzroka i načina smrti".

Iako doktor sam nije vršio obdukciju, bio je prisutan tokom pregleda i djelovao je kao posmatrač u ime Epstajnovih članova porodice.

"U vreme kada je obdukciju obavio medicinski istražitelj, oboje smo se složili da, na osnovu izvještaja obdukcije i dostupnih informacija, treba više podataka da bi se odredio uzrok i način smrti", rekao je dr Baden.

Nakon objavljivanja više od tri miliona dokumenata povezanih sa preminulim seksualnim prestupnikom od strane Ministarstva pravde SAD, ponovo se postavlja više pitanja o prirodi Epstajnove smrti.

U seriji dokumenata nalazi se nikada ranije viđen snimak koji otkriva trenutak kada su zatvorski čuvari pronašli tijelo pedofila.

Video prikazuje siluetu zatvorskog čuvara koji prilazi stolu pored Epstajnove ćelije u 6,30 ujutro na dan njegove smrti. Samo 10 sekundi kasnije, osoba potom ide prema ćeliji.

Nešto više od minut nakon ovoga, vidi se kako se stražar kreće napred-nazad između šaltera za obezbjeđenje, gdje mu se ubrzo pridružuju još dvojica, i djela u kojem se nalazi Epstajnova ćelija.

Zatim se vide stražari kako trče između dva dijela. Epstajn je zvanično proglašen mrtvim u 6,39 sati ujutru, čime je naglo zaustavljen jedan od najpraćenijih federalnih krivičnih slučajeva u skorije vrijeme.

Ali, prema novoobjavljenim dosijeima, istražitelji su primetili narandžastu figuru kako se kreće uz stepenice prema ćeliji finansijera u noći njegove smrti.

Zvaničnici FBI i Kancelarije generalnog inspektora (OIG) Ministarstva pravde označili su sumnjivi snimak sa sigurnosnih kamera, na kojem je možda bio "zatvorenik" koji se penje na sprat na kojem je bio držan ozloglašeni pedofil.

U izvještaju OIG navodi se da su 9. avgusta 2019. u 22,39 agenti FBI primjetili da "izgleda da se narandžasti bljesak penje uz stepenice nivoa L - moguće je da je zatvorenik sproveden do tog nivoa".

Dokumenta dalje otkrivaju da su se vlasti sporile oko uzroka neobjašnjivog "narandžastog bljeska". Dok je FBI sumnjao da je u pitanju drugi zatvorenik, generalni inspektor je napisao: "Zatvorenici su trenutno u izolaciji, moguće je da neko nosi zatvoreničku posteljinu ili pokrivač".

U svetlu novih informacija, dr Baden insistira na daljem ispitivanju uzroka smrti finansijera. U decembru je objavljena cenzurisana verzija Epstajnove obdukcije kao dio prvog objavljivanja takozvanih Epstajnovih dosijea od strane Ministarstva pravde.

Na dokumentu, "način smrti" serijskog seksualnog prestupnika je označen kao "na čekanju", dok su polja za ubistvo i samoubistvo ostavljena prazna. Prema riječima dr Badena, njegovi profesionalni nalazi nakon obdukcije 11. avgusta 2019. bili su "neubjedljivi".

Epstajnov izvod iz matične knjige umrlih je potom objavljen dok se čeka dalja istraga uzroka. Ali pet dana kasnije, ovu odluku je navodno "zamenila" dr Barbara Sampson, tadašnji glavni medicinski istražitelj Njujorka.

Ona je presudila da je finansijer umro vješanjem i da je način smrti samoubistvo. Nije bila prisutna na obdukciji, tvrdila je dr Baden.

U to vrijeme, dr Sampson je javno odbacila teoriju dr Baden o davljenju, rekavši da ona "čvrsto" stoji iza svog zaključka.

Advokati pedofila su, u međuvremenu, rekli da "nisu zadovoljni" nalazima medicinskog vještaka i da dijele zabrinutost dr Badena.

"Nisam vidio nikakve dokaze o daljem istraživanju, ništa što bi ukazivalo na dalju istragu uzroka smrti", rekao je dr Baden (92), dodajući da je presuda dr Barbare Sampson jednostavno "prihvaćena".

"Dijagnoza je postavljena nekoliko dana nakon što je prvi put naveden uzrok smrti", dodao je on.

U abnormalnim ili veoma sumnjivim scenarijima, ponekad može biti potrebno nekoliko nedjelja ili čak mjeseci da se utvrdi konačan uzrok smrti.

Patolog je bio jedan od prvih ljudi koji su podigli uzbunu nakon presude:

"Dokazi ukazuju na ubistvo, a ne na samoubistvo", rekao je on još 2019.

"To je bilo moje mišljenje u to vrijeme i još uvijek stojim iza njega. Nalazi autopsije su mnogo više u skladu sa gnječenjem uzrokovanim ubistvenim davljenjem nego sa vešanjem i samoubistvom.", rekao je za Telegraf u nedavnom intervjuu.

U međuvremenu, Ministarstvo pravde Donalda Trampa i FBI su izjavili da je Epstajn sebi oduzeo život i da nema dokaza koji ukazuju na to da je ubijen u svojoj ćeliji.

Prema zvaničnoj obdukciji, na vratu finansijera identifikovana su tri različita preloma: jedan na lijevoj hioidnoj kosti i jedan u tiroidnoj hrskavici na desnoj strani, i jedan na lijevoj.

Dr Baden je rekao da nikada nije video samoubistvo vješanjem, sa tri preloma vrata tokom 50 godina koje je proveo pregledajući izvještaje o smrti zatvorenika u svim zatvorima države Njujork i lokalnim zatvorima.

"Čak i za jedan prelom, moramo istražiti mogućnost ubistva. Dva definitivno zahtijevaju potpunu istragu", rekao je.

"Nalazi u udžbenicima nikada ne vide te prelome, a ni ja nisam".

Ali dr Barbara Sampson se ne slaže sa ovim, tvrdeći da se prelomi hioidne kosti i hrskavice javljaju i kod samoubistava i kod ubistava.

Neslaganja pronađena u tri miliona dokumenata vezanih za osramoćenog finansijera, objavljenih 30. januara, dodatno su podstakla spekulacije o uzroku Epstajnove smrti.

Na primjer, savezno saopštenje kojim se objavljuje njegova smrt pojavilo se u novoobjavljenim dokumentima, ali ono sadrži datum koji izgleda da prethodi trenutku kada je zvanično pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku.

U dokumentu, koji je izdala Kancelarija državnog tužioca za Južni okrug Njujorka, a datiran je u petak, 9. avgusta 2019. godine, navodi se da je Epstajn već pronađen bez svijesti i proglašen mrtvim.

Međutim, zatvorski zapisi i zvanični izvještaji pokazuju da Epstajn nije pronađen bez svjesti sve do jutra 10. avgusta 2019. godine, kada ga je službenik za korekcije koji je donosio doručak pronašao u njegovoj ćeliji.

Smrt finansijera dogodila se usred niza propusta u jednom od najbezbjednijih pritvorskih objekata savezne vlade.

Zatvorski zapisi pokazuju da stražari zaduženi za praćenje Epstajna nisu sprovodili potrebne provere tokom noći prije nego što je njegovo tijelo pronađeno.

Zakazani obilasci u 3 i 5 sati ujutru nisu obavljeni, prema zvaničnim nalazima. Štaviše, kamere postavljene ispred Epstajnove ćelije nisu ispravno funkcionisale te noći.

Istražitelji su kasnije potvrdili da su najmanje dvije nadzorne kamere bile u kvaru, što je ostavilo kritične praznine u vizuelnom praćenju područja.

Zbog tih kvarova, zvaničnici nisu bili u mogućnosti da utvrde definitivnu vremensku liniju Epstajnovih posljednjih trenutaka.

Prema zvaničnom izvještaju, kasnije je utvrđeno da omča napravljena od narandžastog čaršava pronađenog u ćeliji nije korišćena u prilikom vješanja.

Dr Baden je tvrdio da je primjetio ovu činjenicu tokom obdukcije i da je u to vrijeme bio zabrinut da se "omča ne poklapa sa povredom".

"Nije bila glatka kao čaršav, tragovi na Epštajnovom vratu bi zahtjevali drugačiji tip materijala", rekao je.

Takođe je tvrdio da su ključni dokazi izgubljeni zbog grešaka koje su zvaničnici napravili u rukovanju Epstajnovim tijelom.

"Oni su premjestili tijelo, stražari su odbili da kažu kako je tijelo pronađeno, a on je prebačen u ambulantu“, rekao je, što tvrdi da je "veoma neobičan" niz događaja.

Najvažnije je, kaže dr Baden, da je Epstajnovo vrijeme smrti "izgubljeno".

Do danas nije utvrđeno precizno zvanično vrijeme smrti.