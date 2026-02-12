Epstinova žrtva poziva Bakingemsku palatu: „Istražite dosijee Endrua“

Džulijet Brajant, jedna od žrtava zlostavljanja od strane Džefrija Epštajna, pozvala je Bakingemsku palatu da proaktivno istraži sve dosijee i imejlove vezane za vezu princa Endrua sa pedofilskim finansijerom.

Ona je pozdravila izjavu kralja Čarlsa ove nedjelje da je spreman da podrži policiju u istrazi navoda protiv svog brata, ali je istovremeno pozvala kraljevsku porodicu da učini više kako bi se osiguralo da se istina otkrije. Brajant nikada nije upoznao princa Endrua niti je iznio bilo kakve optužbe protiv njega, javlja Bi-Bi-Si .

Brajant: „Vrijeme je da pretražimo i njegove podatke“

Princ Endru je više puta negirao bilo kakvu nezakonitu radnju u vezi sa njegovim prijateljstvom sa Epštajnom. Brajant (43) je komentarisala saopštenje palate iz svog doma u Kejptaunu, u Južnoj Africi. „Odlično je što su konačno progovorili, ali pitanje je da li će zapravo nešto preduzeti povodom toga?“

Bivša manekenka je rekla da su ona i druge žrtve spremne da budu kontaktirane od strane Palate. „Nadam se da to nisu samo riječi. Voljela bih da vidim da zaista preduzmu akciju“, rekla je. Osvrnula se na Palatu, policiju i druge institucije: „Moraju da pregledaju sve dosijee i imejlove princa Endrua.“

Brajant je dodala da su vlasti prethodno pregledale „sve njene informacije“ o njenim kontaktima sa Epštajnom. „Mislim da je krajnje vrijeme da pregledaju njegove informacije, s obzirom na to da je bio Epštajnov prijatelj“, rekla je. „Ako nemaju šta da kriju, mislim da bi trebalo da objave te informacije.“

Reakcija Bakingemske palate

Portparol Bakingemske palate je rekao: „Kralj je jasno izrazio, kako neviđenim riječima, tako i djelima, svoju duboku zabrinutost zbog optužbi koje se i dalje pojavljuju o ponašanju gospodina Mauntbatena-Vindzora.“

„Iako je na gospodinu Mauntbaten-Vindzoru da odgovori na konkretne optužbe, spremni smo da podržimo policiju doline Temze ako nam se obrate, kao što se i očekuje“, dodali su. „Kao što je rečeno, misli i saučešće Njihovih Veličanstava bili su i ostaju uz žrtve svih oblika zlostavljanja.“

Rastući pritisak na princa Endrua

Ejmi Volas, koautorka memoara Virdžinije Đufr, takođe je pozdravila ono što je opisala kao naizgled snažniji odgovor Palate. Ona je u srijedu za Bi-Bi-Si rekla da ga sada „direktno prozivaju, za razliku od opšteg izražavanja zabrinutosti za žrtve, što su činili“. Ali je izrazila sumnju da bi Endru poslušao sve češće pozive da svedoči u SAD o svojim vezama sa Epštajnom. „Jedino što bi ga moglo natjerati na to jeste da mu kralj Čarls naredi da to uradi“, rekla je Volas.

Prošlog mjeseca, Ministarstvo pravde SAD objavilo je više od tri miliona dokumenata vezanih za Epštajna. Među njima su fotografije princa Endrua, potpuno odevenog, kako kleči nad ženom koja leži na podu. Materijali takođe sugerišu da je on svesno dijelio poverljive informacije sa Epštajnom 2010. i 2011. godine, dok je bio trgovinski izaslanik.

„Bio sam kao uplašeni miš pored zmije“

Džulijet Brajant je rekla da je imala 20 godina kada je upoznala Epštajna, tada 49-godišnjaka, u restoranu u Kejptaunu 2002. godine. Rekla je da ju je on više puta zlostavljao na svom ostrvu i na ranču u Novom Meksiku između 2002. i 2004. godine. Opisala je da se osjećala „kao uplašeni miš pored zmije“.

„Bio je briljantan kriminalac i izuzetno manipulativan“, rekla je. „Nisam znala kako da se nosim sa tom situacijom, a ni mnoge druge djevojke.“

Brajant je takođe rekla da je Epštajnova bivša partnerka Gislejn Maksvel igrala ključnu ulogu u njenom zlostavljanju i da nikada ne bi trebalo da bude puštena iz zatvora. Maksvel, koja služi 20-godišnju kaznu za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, odbila je da odgovara na pitanja na saslušanju u američkom Kongresu ove nedjelje. Njen advokat je rekao da će govoriti samo ako joj bude ponuđeno pomilovanje.

„Često je bila na ostrvu, ali sam je se jako plašila“, rekla je Brajant. „Bilo je gotovo kao da je ona vodila cijelo mjesto. Bila je veoma obrazovana i samouverena. Ja sam se samo plašila.“