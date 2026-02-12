Stvorenje veličine fudbalske lopte možda je bilo među prvim kopnenim biljojedima

Zdepasto stvorenje koje je živjelo prije 307 miliona godina pruža nove uvide u to kako su se prvi biljojedi pojavili na kopnu. Novootkrivena vrsta je među najranijim poznatim tetrapodima - četvoronogim kičmenjacima - koji pokazuju dokaze o ishrani biljkama.

Otkriće, detaljno opisano u studiji objavljenoj u časopisu „Nature Ecology & Evolution“, zasniva se na lobanji pronađenoj u fosilizovanom panju kod obale ostrva Kejp Breton u Novoj Škotskoj. Vrsta je nazvana Tyrannoroter heberti u čast pronalazača fosila, lokalnog entuzijaste paleontologije Brajana Heberta.

„U prevodu, ime znači 'Hebertov tiranin kopač'“, rekao je koautor studije dr Arejan Man, objašnjavajući da je ime kombinacija grčkih riječi za 'tiranin' i 'kopač' jer je životinja vjerovatno koristila njušku za kopanje. Otkriće pomjera vremenski okvir za pojavu biljojednih kičmenjaka na sredinu karbonskog perioda, što je „sasvim kratko nakon što su se četvoronošci u potpunosti prilagodili životu na kopnu“, primetio je Man, prema CNN-u .

Struktura drevnog biljojeda

Koristeći 3D skeniranje i štampanje, naučni tim je uspeo da prouči fosil sa izuzetnom preciznošću. „To je vrsta digitalne rekonstrukcije koja nam omogućava da vizualizujemo lobanju i kreiramo 3D otiske za naše muzejske kolekcije, za obrazovanje i za izložbe širom svijeta, a da pritom ne rizikujemo sam fosil“, objasnio je Man, kustos ranih tetrapoda u Prirodnjačkom muzeju Fild u Čikagu.

Nakon proučavanja fosila i upoređivanja sa skeletima srodnih vrsta, istraživači su utvrdili da je Tyrannoroter heberti bio „vrsta velikog, zdepastog, slatkog stvorenja veličine fudbalske lopte, nalik gmizavcu“, slično australijskom kratkorepom skinku, rekao je Man. Ali ono što je stvorenje izdvajalo bili su njegovi zubi i lobanja.

Životinja je imala široku lobanju u obliku srca i snažne zube raspoređene u redovima na nepcu i donjoj vilici. Ovi zubi su se uklapali poput djelova slagalice, omogućavajući životinji da melje žilave, vlaknaste biljke. „Ova masivna površina na nepcu, prekrivena velikim, robusnim zubima, vjerovatno je ključna adaptacija za ishranu biljkama“, objasnio je Man.

Da bi potvrdili ishranu biljojeda, istraživački tim je koristio CT skeniranje i elektronske mikroskope kako bi identifikovao tragove habanja - područja gdje su se zubi trljali jedni o druge. „Druge životinje sa sličnim tragovima habanja su biljojedi iz kasnijih perioda“, primjetio je Man.

Društvo Novi slučaj nasilja nad životinjama: Na gradskom groblju u Sarajevu upucan pas

Novo istraživanje pokazuje da se biljojedstvo razvijalo ranije i u više životinjskih grupa nego što se ranije mislilo, rekao je Majkl Kouts, profesor organizacione biologije i anatomije na Univerzitetu u Čikagu, koji nije bio uključen u studiju. On je rekao da nalazi bacaju novo svjetlo na razvoj ranih kopnenih ekosistema. Takođe je napomenuo da su redovi zuba tiranorerusa bili ostaci njegovih vodenih predaka.

Autori studije su postavili hipotezu da je ova rana kopnena životinja u početku jela insekte, ali je tokom generacija evoluirala u biljojeda. Kouts se složio, dodajući da je prelazak na vegetaciju skratio njen položaj u lancu ishrane, jer je preskočila insekte kao međukorak u prenosu energije. Takva promjena u ishrani zahtijevala je više od specijalizovanih zuba.

Da bi svarili vlaknaste biljke, Tiranoroter i drugi rani biljojedi su vjerovatno evoluirali veća tijela u obliku bureta kako bi se smjestila veća creva, koja su zauzvrat sadržala mikrobe ključne za razgradnju biljnog materijala.

Rana pojava biljojeda

Širi značaj otkrića, objasnio je Man, jeste to što ono sugeriše da su četvoronožni kičmenjaci brzo evoluirali u biljojede nakon što su se trajno naselili na kopnu, pojavivši se ranije nego što su naučnici ranije mislili. „Današnji kopneni ekosistemi imaju zajednice u kojima dominiraju biljojedi“, rekao je on. „Ova životinja pokazuje da su životinje gotovo čim su se prilagodile životu na kopnu, takođe eksperimentisale sa biljojedstvom, potencijalno otvarajući put široko rasprostranjenom biljojedstvu koje vidimo kasnije.“

Nalazi takođe ukazuju na to da se biljojedstvo razvijalo nezavisno kod nekoliko različitih grupa ranih kopnenih kičmenjaka, ne samo kod predaka modernih gmizavaca.

Man je primjetio da su klimatske projmene takođe mogle oblikovati drevne ekosisteme. Kako se klima mijenjala od vlažnih šuma sličnih mangrovama do suvljih sredina, mnogi rani biljojedi su se mučili da se prilagode i na kraju su nestali. Sa nestankom flore od koje su zavisili, ove životinje su postale grupa bez dugoročnih evolutivnih izgleda, objasnio je Man. To je, rekao je, možda bio razlog za izumiranje loze Tyrannorotheres.

Mnoge misterije o ranim biljojedima i njihovom mestu na evolucionom stablu i dalje ostaju. „Mislim da ova studija samo zagrebe površinu i otvara nam put da počnemo da proučavamo tetrapode iz ove nove perspektive“, rekao je Man.

Manova poruka budućim paleontolozima: „Većina pitanja koja ostaju u ranoj evoluciji tetrapoda i kičmenjaka su još uvek ispred nas, a ne iza nas. Novi fosili stalno mijenjaju priče, a ovo je slučaj gde je novi fosil izašao na vidjelo i promjenio cijelu našu perspektivu o evoluciji života na kopnu.“a