Nova vrsta pterosaurusa otkrivena u fosilizovanoj povraćci dinosaurusa

20.11.2025

07:24

Foto: pexels/ Mike Bird

Paleontolozi su otkrili novu vrstu praistorijskog letećeg gmizavca na jednom od najneobičnijih mogućih mjesta - unutar fosilizovane povraćke dinosaurusa.

Ostaci ranije nepoznatog pterosaurusa, po imenu Bakiribu varidza, pronađeni su u Brazilu, a njegovo ime na jeziku starosedjelačkog naroda Kariri znači „češljasta usta“, piše Sajens alert.

Razlog za ovo ime postaje jasan na prvi pogled. Vilice ovog pterosaurusa bile su ispunjene dugim, čekinjastim zubima, koje je vjerovatno koristio za filtriranje malih stvorenja iz vode, slično kao što to danas rade kitovi. Ovo otkriće je posebno značajno jer je *Bakiribu* prvi pterosaurus sa ovom ishranom pronađen u Brazilu, a naučnicima pruža novi uvid u evoluciju ovih fascinantnih letećih gmizavaca.

Oči veće od stomaka

Naučnici možda nikada ne bi saznali za ovu vrstu da nije bilo proždrljivog dinosaurusa koji je pokušao da je pojede. Kosti dve jedinke su primećene unutar neobične fosilne formacije, zajedno sa ostacima četiri ribe.

Detaljnom analizom, paleontolozi u Brazilu su utvrdili da se radi o regurgitalitu - ili, jednostavnije rečeno, fosilizovanom povraćanju. Neke od kostiju pterosaurusa bile su napukle i polomljene, što ukazuje na to da ih je predator žvakao. Međutim, izgleda da obrok nije dugo čuvao.

„Na osnovu prostornog rasporeda ostataka, vjerovatno je da je predator prvo konzumirao pterosauruse, zatim ribu, a zatim povraćao dio progutane mase, vjerovatno kao odgovor na mehaničku nelagodnost ili opstrukciju izazvanu skeletnim elementima pterosaurusa“, ​​navode istraživači u svom radu.

Ko je bio predator?

Identitet dinosaurusa sa očima većim od stomaka još uvijek nije potvrđen, ali glavni osumnjičeni je spinosaurid. Za razliku od holivudskih prikaza čudovišta koja se bore sa tiranozavrom, smatra se da su se ovi predatori hranili uglavnom ribom, uz povremeni ugriz u obliku pterosaurusa.

Ovo fascinantno otkriće ne samo da nas upoznaje sa novom vrstom, već pruža i rijedak uvid u interakcije između najmanje tri različite vrste koje su nekada djelile isti ekosistem. Istraživanje je objavljeno u časopisu *Scientific Reports*.

