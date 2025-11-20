Logo
Njima se sprema velika šansa, ovi znakovi će se obogatiti

Informer

20.11.2025

Њима се спрема велика шанса, ови знакови ће се обогатити
Foto: Unsplash

Do 27. novembra, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Lavovi, Ribe i Strijelčevi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 27. novembra astrološki aspekti nagovještavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

STRIJELAC

Strelčevi su pod snažnim uplivom pozitivne energije, a intuicija vam je pojačana. Bićete na pravom mjestu u pravo vrijeme, pa čak i mali ulog može donijeti iznenađujući dobitak. Obratite pažnju na brojeve koji vam se ponavljaju tokom dana.

RIBE

Ribama stiže podrška kroz srećne slučajnosti. Ako ste imali osećaj da vam se svemir smiješi, niste pogriješili. Ovo je nedjelja kada vaš unutrašnji glas može tačno da "pogodi". Igrajte spontano, bez pritiska.

LAV

Lavovima se otvaraju finansijske šanse kroz Jupiterov povoljan aspekt. Ako igrate neku igru već duže vrijeme, sada je trenutak da nastavite. Moguć je lijep dobitak preko brojeva koji vam nešto znače lično, kao što su datumi, inicijali, simboli.

(informer)

