Njima se sprema velika šansa, ovi znakovi će se obogatiti

Do 27. novembra astrološki aspekti nagovještavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

STRIJELAC

Strelčevi su pod snažnim uplivom pozitivne energije, a intuicija vam je pojačana. Bićete na pravom mjestu u pravo vrijeme, pa čak i mali ulog može donijeti iznenađujući dobitak. Obratite pažnju na brojeve koji vam se ponavljaju tokom dana.

RIBE

Ribama stiže podrška kroz srećne slučajnosti. Ako ste imali osećaj da vam se svemir smiješi, niste pogriješili. Ovo je nedjelja kada vaš unutrašnji glas može tačno da "pogodi". Igrajte spontano, bez pritiska.

LAV

Lavovima se otvaraju finansijske šanse kroz Jupiterov povoljan aspekt. Ako igrate neku igru već duže vrijeme, sada je trenutak da nastavite. Moguć je lijep dobitak preko brojeva koji vam nešto znače lično, kao što su datumi, inicijali, simboli.

