Da li je islamizacija politički mit ili realnost Evrope?

Mijenja li se Evropa brže nego ikada u svojoj savremenoj istoriji? Migracije, ekonomska napetost i nesigurnost, politička previranja i duboke demografske pukotine otvorile su prostor za novu društvenu realnost – i za novu riječ koja se danas izgovara gotovo svakodnevno: islamizacija Evrope.

Da li je ovo islamizacija politički mit ili realnost Evrope, otkrivaju sagovornici ATV-ove emisije Bitno.

"Ja lično smatram nije mit u pitanju. Radi šire javnosti treba napraviti razliku izmeću islama i islamizma jer još nije jasno povučena granica šta je islam, a šta islamizam", rekao je Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banjaluci.

On ističe da se u zadnje vrijeme javljaju teoretske pretpostavke da je islamizam politička ideologija koja je zasnovana na vjerskim načelima samog islama.

"Kada sa te strane analizirati taj dio koji i sami islamski teolozi sami tumače očito da islamizam predstavlja pokušaj nametanja nekih novih društvenih sistema na bazi takve nepolitičke ideologije iz prostog razloga što što se moglo vidjeti da u islamiste pojedine segmente islamskog učenja, potenciraju na njemu i često sebe dovode u takvu situaciju da to što rade u ime islama, kako oni kažu, često se kose sa nekim drugim islamskim načelima iz islama kao vjere", rekao je Mićin.

On je mišljenja da to nije politički mit već nešto što se dešava i što će biti sve intenzivnije

"Pogotovo kada dođete u poziciju da oni budu u stanju da uđu u legalne strukture vlasti putem izbora, stranačkih partija i organizacija i da na taj način sebi obezbijede uporište u određenom broju", rekao je Mićin.

Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci Miloš Šolaja objasnio je razliku između islama i hrišćanstva.

"Razlika između hrišćanstva i islama je u tome što hrišćanstvo je religija koju upražnjavate kroz određene obrede povremeno, a islam je način života kad dođu te grupe ljudi u Evropu oni počnu da se šire", rekao je Šolaja.

On je ukazao na čitav niz pojava u kojima se dio stanovništva koji se doselio u države poput Velike Britanije i Francuske, na bazi migracija, postaje dio političkog života i kreira ukupan politički, a sve veći kulturni ambijent Evrope.

Na pitanje da li je mogla Velika Britanija mogla da zamisli prije 20-30 godina da musliman bude gradonačelnik Londona ili nekog drugog rada, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci Vlade Simović ističe da kada se demografski dostigne nivo kritične mase koja još ima i pravo glasa, onda ona legalizuje svoju moć u

"Prema nekim procjenama u Birmingemu je 37 posto muslimanskog stanovništva i negdje oko 39 posto hrišćana i onog trenutka kada demografski i populaciji dostignete nivo kritične mase koja još ima i pravo glasa, onda legalizuje svoju moć u vidu političkih predstavnika koje vi birate", Vlade Simović, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci

On je zaključio da u Velikoj Britaniji postoje mini oaze nekada moćne imperije u kojima se ispod radara provlači šerijatsko pravo.