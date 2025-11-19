Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplije i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode.

Ujutro je moguća prolazna magla, dok će na jugu i krajnjem zapadu preovladavati oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana postepeno će jačati jugo, zbog čega se očekuje vjetrovito vrijeme poslije podne.

U večernjim časovima na sjeverozapadu se prognozira jača kiša, dok će tokom noći ka petku padavine jačati, uz pad temperature i susnježicu i snijeg u višim predjelima na zapadu.

Duvaće slab vjetar, poslije podne umjeren do jak iz južnih smjerova, a uveče i tokom noći na sjeveru će duvati jak sjeverni vjetar.

Republika Srpska Republika Srpska na proljeće ulaže u 300 kilometara puteva

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 12 do 18 stepeni, a u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih, a minimalna od jedan do sedam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas preovladava oblačno vrijeme, a u pojedinim južnim dijelovima zabilježena je i slaba kiša.

Društvo Ekonomija, pravo i trgovina najprimamljiviji đacima u Srpskoj

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica jedan, Kalinovik, Sokolac i Kneževo dva, Han Pijesak, Srebrenica i Sarajevo tri, Šipovo, Rudo, Višegrad i Mrkonjić Grad četiri, Bugojno i Zenica pet, Ribnik, Doboj, Zvornik, Srbac, Bihać, Jajce, Livno, Sanski Most i Tuzla šest, Čemerno, Novi Grad, Prijedor i Banjaluka sedam, Gacko i Drvar osam, Bijeljina devet, Bileća 10, Trebinje i Mostar 11 stepeni Celzijusovih.