Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:

ATV

19.11.2025

15:46

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplije i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode.

Ujutro je moguća prolazna magla, dok će na jugu i krajnjem zapadu preovladavati oblačno vrijeme, uz povremenu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana postepeno će jačati jugo, zbog čega se očekuje vjetrovito vrijeme poslije podne.

U večernjim časovima na sjeverozapadu se prognozira jača kiša, dok će tokom noći ka petku padavine jačati, uz pad temperature i susnježicu i snijeg u višim predjelima na zapadu.

Duvaće slab vjetar, poslije podne umjeren do jak iz južnih smjerova, a uveče i tokom noći na sjeveru će duvati jak sjeverni vjetar.

Саво Минић

Republika Srpska

Republika Srpska na proljeće ulaže u 300 kilometara puteva

Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 12 do 18 stepeni, a u višim predjelima od šest stepeni Celzijusovih, a minimalna od jedan do sedam, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas preovladava oblačno vrijeme, a u pojedinim južnim dijelovima zabilježena je i slaba kiša.

ILU-SKOLA-28082025

Društvo

Ekonomija, pravo i trgovina najprimamljiviji đacima u Srpskoj

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica jedan, Kalinovik, Sokolac i Kneževo dva, Han Pijesak, Srebrenica i Sarajevo tri, Šipovo, Rudo, Višegrad i Mrkonjić Grad četiri, Bugojno i Zenica pet, Ribnik, Doboj, Zvornik, Srbac, Bihać, Jajce, Livno, Sanski Most i Tuzla šest, Čemerno, Novi Grad, Prijedor i Banjaluka sedam, Gacko i Drvar osam, Bijeljina devet, Bileća 10, Trebinje i Mostar 11 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

promjenljivo vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Само народ бира своје представнике

Republika Srpska

Karan: Samo narod bira svoje predstavnike

1 h

0
Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

Republika Srpska

Republika Srpska na proljeće ulaže u 300 kilometara puteva

1 h

2
Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

Svijet

Fico: Slovačka razmatra podnošenje tužbe

1 h

0
Школа

Društvo

Ekonomija, pravo i trgovina najprimamljiviji đacima u Srpskoj

1 h

0

Više iz rubrike

Школа

Društvo

Ekonomija, pravo i trgovina najprimamljiviji đacima u Srpskoj

1 h

0
Ђајић смијењен, ево ко ће бити нови директор УКЦ-а

Društvo

Đajić smijenjen, evo ko će biti novi direktor UKC-a

5 h

0
Мало познато правило Аранђеловдана: Зашто није свеједно ко сједи на челу трпезе

Društvo

Malo poznato pravilo Aranđelovdana: Zašto nije svejedno ko sjedi na čelu trpeze

6 h

0
Кадети Полицијске академије и ученици Средње школе унутрашњих послова донирали крв

Društvo

Kadeti Policijske akademije i učenici Srednje škole unutrašnjih poslova donirali krv

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Evo zašto nikako ne bi trebalo sušiti veš na radijatoru

17

21

Dodik: Želimo mir i stabilnost, zato biramo Karana

17

09

Rodžer Federer primljen u Kuću slavnih

17

05

Javor: Sportska dvorana u Omarskoj biće završena za šest mjeseci

16

52

Ostojić: Isplatom PDV-a Bijeljini pao je jedini izgovor - grad do petka da izmiri sva dugovanja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner