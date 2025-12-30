Logo
"Dizni" mora platiti 10 miliona dolara: Kršili privatnost djece?

30.12.2025

22:33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

"Dizni" će platiti kaznu od 10 miliona dolara povodom optužbi da je korporacija nezakonito prikupljala podatke o djeci mlađoj od 13 godina putem sadržaja na "Jutjubu", saopštilo je američko Ministarstvo pravde.

Prema naredbi, "Dizni" će platiti 10 miliona dolara u okviru nagodbe za rješavanje optužbi da je prekršio Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu, navodi se u saopštenju.

Zakon zabranjuje prikupljanje, korištenje ili otkrivanje ličnih podataka djece bez roditeljskog pristanka, a "Dizni" navodno nije označio svoje video snimke na "Jutjubu" kao usmjerene ka djeci, dodalo je Ministarstvo pravde.

"Ministarstvo će preduzeti brze mjere da bi iskorijenilo svako nezakonito kršenje prava roditelja radi zaštite privatnosti njihove djece", zaključuje se u saopštenju, prenosi Srna.

Tagovi:

Dizni

filmovi

