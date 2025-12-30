Opljačkan trezor njemačke banke, ukradeni milioni

Protivpožarni alarm pozvao je policajce i vatrogasce u poslovnicu banke neposredno prije 04.00 sata ujutro u ponedjeljak.

Lopovi su ukrali imovinu vrijednu desetine miliona evra iz sefova unutar trezora njemačke banke u koji su provalili u ponedjeljak tokom prazničnog zatišja, saopštila je policija.

Oko 2700 klijenata banke pogođeno je krađom u Gelzenkirhenu, saopštili su policija i banka Šparkase.

Tomas Nocačik, portparol policije, rekao je da istražitelji vjeruju da je krađa vrijedna između 10 i 90 miliona evra.

Njemačka novinska agencija (DPA) izvijestila je da bi krađa mogla biti jedna od najvećih pljački u Njemačkoj.

Banka je ostala zatvorena u utorak, kada se pojavilo oko 200 ljudi koji su zahtijevali da uđu unutra, izvijestila je DPA, a prenosi "Evronjuz".