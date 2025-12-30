Bolsonaro ponovo operisan

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro podvrgnut je neplaniranoj operaciji zbog upornog štucanja, saopštila je njegova supruga Mišel na društvenim mrežama.

Bolsonaro je već operisan dva puta od subote radi liječenja štucanja. Pored toga, u bolnici u Braziliji operisao je i kilu.

Zdravstveni problemi nekadašnjeg brazilskog predsjednika počeli su nakon što je napadnut i uboden nožem u stomak tokom predizborne kampanje 2018. godine.

Bolsonaro je nakon napada operisan četiri puta zbog povreda koje je zadobio na crijevima i stomačnoj arteriji.