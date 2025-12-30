Logo
Bolsonaro ponovo operisan

Izvor:

SRNA

30.12.2025

20:36

Болсонаро поново оперисан

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro podvrgnut je neplaniranoj operaciji zbog upornog štucanja, saopštila je njegova supruga Mišel na društvenim mrežama.

Bolsonaro je već operisan dva puta od subote radi liječenja štucanja. Pored toga, u bolnici u Braziliji operisao je i kilu.

Жаир Болсонар

Svijet

Bivši predsjednik operisan zbog štucanja

Zdravstveni problemi nekadašnjeg brazilskog predsjednika počeli su nakon što je napadnut i uboden nožem u stomak tokom predizborne kampanje 2018. godine.

Bolsonaro je nakon napada operisan četiri puta zbog povreda koje je zadobio na crijevima i stomačnoj arteriji.

