Amerikanci su 1998. pokušali da predvide 2025: Još tada su pominjali "smrtonosnu novu bolest"

Krajem 1998, agencija "Galup" i list "USA Tudej" sproveli su anketu u kojoj su pitali 1.055 Amerikanaca kakva će biti 2025. godina, a sada imamo priliku da vidimo koliko su se njihova očekivanja ostvarila.

Anketa je sprovedena u vrijeme dok se tadašnji predsjednik Bil Klinton suočavao sa postupkom opoziva, film "Titanik" je dominirao na dodjeli Oskara, a većina domaćinstava je koristila fiksne telefone.

Prvi afroamerički predsjednik

Mediji prenose da su rezultati ankete sačuvani u arhivi Roper centra u Univerzitetu Kornel. Neka predviđanja Amerikanaca su se pokazala kao tačna.

Većina ispitanika je tada smatrala da će SAD u narednih 27 godina izabrati afroameričkog predsjednika, da će istopolni brakovi biti legalni i uobičajeni i da će se pojaviti "smrtonosna nova bolest".

Većina je, takođe, sumnjala da će svemirska putovanja postati uobičajena za prosječne Amerikance ili da će doći do kontakta sa vanzemaljskim oblicima života.

Druga očekivanja se nisu ostvarila.

Mišljenja o srednjoj klasi

Oko dvije trećine ispitanika vjerovalo je da će zemlja do 2025. godine izabrati ženu predsjednicu.

Više od polovine očekivalo je pronalazak lijeka za rak, dok je 61 odsto smatralo da će ljudi živeti do 100 godina.

Anketa je obuhvatila i procene opšteg pravca u kom se zemlja kreće, a koje su pokazale izražen pesimizam.

Dok je 70 odsto ispitanika očekivalo poboljšanje kvaliteta života za bogate, mišljenja su bila podijeljena kada je riječ o srednjoj klasi, dok je većina smatrala da će se položaj siromašnih pogoršati.

Manje lične privatnosti

Skoro 80 odsto ispitanika je vjerovalo da će Amerikanci imati manje lične privatnosti u budućnosti, a 57 odsto da će imati manje lične slobode.

Većina je takođe očekivala porast kriminala, lošiji kvalitet životne sredine i pad moralnih vrijednosti, dok je 71 odsto ispitanika smatralo da će biti teže odgajati djecu da budu dobri ljudi.

Među pozitivnijim očekivanjima bilo je uvjerenje da će međurasni odnosi da se poboljšaju i da će zdravstvena zaštita postati dostupnija, iako manje pristupačna.

U jesen 1998, oko 60 odsto Amerikanaca je reklo da je zadovoljno načinom na koji se stvari odvijaju u zemlji.

(Telegraf)