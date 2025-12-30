Kabina na žičari se zakucala u stanicu: Zarobljeno 100 ljudi na skoro 3.000 metara nadmorske visine

Teška nesreća dogodila se jutros na žičari u italijanskom planinskom mjestu Makunjaga, kada je kabina pri dolasku na stanicu Monte Moro, na oko 2.800 metara nadmorske visine, ušla prevelikom brzinom i udarila u zaštitne barijere.

Povrijeđene su najmanje četiri osobe, među njima i jedno dijete, dok je oko stotinu ljudi ostalo zaglavljeno u sistemu žičare.

Prema prvim informacijama, niko od povrijeđenih u nesreći na žičari nije životno ugrožen. Skijaške staze su odmah zatvorene, a rad žičare obustavljen.

Kabina nije usporila na vrijeme

Do incidenta je došlo u jutarnjim satima, kada se kabina pri ulasku u gornju stanicu, iz još neutvrđenih tehničkih razloga, nije dovoljno usporila.

Na lice mjesta izašli su vatrogasci i hitne službe. Povrijeđeni, jedan zaposleni na žičari i troje putnika iz kabine zbrinuti su na licu mjesta zahvaljujući ljekaru i medicinskoj sestri koji su se slučajno zatekli u blizini, a potom su helikopterom prevezeni u bolnicu, prenosi Blic.

''Kabina nije usporila i udarila je u zaštitne barijere'', navodi se u izjavama sa terena.

Evakuacija putnika u toku

Direktor preduzeća koje upravlja žičarom izjavio je da je u kabini koja se penjala bilo oko 15 putnika i da je jedna osoba zadobila povredu ruke, dok su ostali prošli sa lakšim ogrebotinama.

Najveći izazov trenutno predstavlja evakuacija oko 94 putnika koji su ostali zaglavljeni na nižoj stanici u Italiji. Oni nisu povrijeđeni, ali zbog bezbjednosti moraju biti evakuisani, što se obavlja uz pomoć helikoptera i vatrogasnih ekipa.

Nadležni procjenjuju da bi cijela operacija mogla da bude završena u narednim satima.

Žičara obnovljena prije dvije godine

Žičara, izgrađena 1962. godine, prošla je kroz veliku rekonstrukciju početkom 2023. godine. Tokom radova zamenjeni su motori, sajle, remenice i kabine, a ukupna vrijednost investicije iznosila je oko dva miliona evra, uz značajnu finansijsku podršku regionalnih i lokalnih vlasti.

Uzrok nesreće biće predmet detaljne istrage.