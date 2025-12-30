Logo
Kabina na žičari se zakucala u stanicu: Zarobljeno 100 ljudi na skoro 3.000 metara nadmorske visine

Izvor:

Blic

30.12.2025

15:25

Жичара
Foto: Pexels/Renan Bomtempo

Teška nesreća dogodila se jutros na žičari u italijanskom planinskom mjestu Makunjaga, kada je kabina pri dolasku na stanicu Monte Moro, na oko 2.800 metara nadmorske visine, ušla prevelikom brzinom i udarila u zaštitne barijere.

Povrijeđene su najmanje četiri osobe, među njima i jedno dijete, dok je oko stotinu ljudi ostalo zaglavljeno u sistemu žičare.

Prema prvim informacijama, niko od povrijeđenih u nesreći na žičari nije životno ugrožen. Skijaške staze su odmah zatvorene, a rad žičare obustavljen.

Kabina nije usporila na vrijeme

Do incidenta je došlo u jutarnjim satima, kada se kabina pri ulasku u gornju stanicu, iz još neutvrđenih tehničkih razloga, nije dovoljno usporila.

Na lice mjesta izašli su vatrogasci i hitne službe. Povrijeđeni, jedan zaposleni na žičari i troje putnika iz kabine zbrinuti su na licu mjesta zahvaljujući ljekaru i medicinskoj sestri koji su se slučajno zatekli u blizini, a potom su helikopterom prevezeni u bolnicu, prenosi Blic.

''Kabina nije usporila i udarila je u zaštitne barijere'', navodi se u izjavama sa terena.

Жичара

Region

Evo kako je turista izgubio život pri padu iz korpe žičare

Evakuacija putnika u toku

Direktor preduzeća koje upravlja žičarom izjavio je da je u kabini koja se penjala bilo oko 15 putnika i da je jedna osoba zadobila povredu ruke, dok su ostali prošli sa lakšim ogrebotinama.

Najveći izazov trenutno predstavlja evakuacija oko 94 putnika koji su ostali zaglavljeni na nižoj stanici u Italiji. Oni nisu povrijeđeni, ali zbog bezbjednosti moraju biti evakuisani, što se obavlja uz pomoć helikoptera i vatrogasnih ekipa.

Nadležni procjenjuju da bi cijela operacija mogla da bude završena u narednim satima.

илу-жичара-25092025

Hronika

Dijelovi žičare sa Durtmitora poslati na vještačenje

Žičara obnovljena prije dvije godine

Žičara, izgrađena 1962. godine, prošla je kroz veliku rekonstrukciju početkom 2023. godine. Tokom radova zamenjeni su motori, sajle, remenice i kabine, a ukupna vrijednost investicije iznosila je oko dva miliona evra, uz značajnu finansijsku podršku regionalnih i lokalnih vlasti.

Uzrok nesreće biće predmet detaljne istrage.

Tagovi:

Italija

žičara

nesreća

