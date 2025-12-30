Logo
FSB spriječio teroristički napad na školu

SRNA

30.12.2025

13:49

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti spriječili teroristički napad na školu u Adigeji, jednom od konstitutivnih subjekata Rusije.

Iz FSB-a su rekli agenciji TASS da je priveden državljanin jedne od centralnoazijskih zemalja koji podržava jednu međunarodnu terorističku organizaciju.

Prema navodima agenata, u automobilu osumnjičenog pronađeno je deset Molotovljevih koktela, uz dva taktička noža i zastavu terorističke organizacije.

Rusija

Teroristički napad

