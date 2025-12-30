Logo
Large banner

Kremlj: Napad na Putinovu rezidenciju teroristički akt, naša vojska zna kako da odgovori

Izvor:

RT Balkan

30.12.2025

10:40

Komentari:

0
Кремљ: Напад на Путинову резиденцију терористички акт, наша војска зна како да одговори
Foto: Tanjug/AP

Teroristički napadi poput onog na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina ne mogu da potkopaju rusko-američki dijalog, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Što se tiče jučerašnjih događaja, cijelu procjenu dali su Lavrov i Ušakov. To se odnosi na pokušaj napada na predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti. Ovo je teroristički akt usmjeren na ometanje pregovaračkog procesa i nije samo protiv predsjednika Putina - podsjetiću na božićno obraćanje i riječi Zelenskog. Ali je usmjeren i protiv Trampa, čiji su napori usmjereni na mirno rješavanje sukoba", rekao je Peskov.

Prema njegovim riječima, predsjednici nastavljaju dijalog, a ovakvi postupci nisu u stanju da potkopaju dijalog pun povjerenja.

On je objasnio da je u pitanju bio masovni napad dronovima, ali da je bio odbijen zahvaljujući radu ruske protivvazdušne odbrane. Odgovor će biti zaoštravanje stava Rusije, upozorio je on.

"Što se tiče odgovora, naša vojska zna kada i kako da odgovori", naveo je on.

Podijeli:

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

Vladimir Zelenski

Dmitrij Peskov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Svijet

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

14 h

0
Кијев дроновима напао Путинову резиденцију!

Svijet

Kijev dronovima napao Putinovu rezidenciju!

19 h

1
Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Svijet

Medvedev brutalno izvrijeđao Zelenskog: Moraće da se krije do kraja bezvrednog života

14 h

0
Зеленски негира напад на Путинову резиденцију

Svijet

Zelenski negira napad na Putinovu rezidenciju

18 h

0

Više iz rubrike

Индија је највећи свјетски произвођач риже, али остаје без воде

Svijet

Indija je najveći svjetski proizvođač riže, ali ostaje bez vode

3 h

0
Москва први пут показала "орешник": Нови ракетни систем распоређен у Бjелорусији

Svijet

Moskva prvi put pokazala "orešnik": Novi raketni sistem raspoređen u Bjelorusiji

3 h

1
Скандал у њемачкој војсци, војници избачени из елитне јединице

Svijet

Skandal u njemačkoj vojsci, vojnici izbačeni iz elitne jedinice

3 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Putin me je obavijestio o napadu na rusku rezidenciju, taj potez nije dobar

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

13

Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

12

07

Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

11

41

Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

11

37

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

11

30

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner