Kremlj: Napad na Putinovu rezidenciju teroristički akt, naša vojska zna kako da odgovori

Teroristički napadi poput onog na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina ne mogu da potkopaju rusko-američki dijalog, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Što se tiče jučerašnjih događaja, cijelu procjenu dali su Lavrov i Ušakov. To se odnosi na pokušaj napada na predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti. Ovo je teroristički akt usmjeren na ometanje pregovaračkog procesa i nije samo protiv predsjednika Putina - podsjetiću na božićno obraćanje i riječi Zelenskog. Ali je usmjeren i protiv Trampa, čiji su napori usmjereni na mirno rješavanje sukoba", rekao je Peskov.

Prema njegovim riječima, predsjednici nastavljaju dijalog, a ovakvi postupci nisu u stanju da potkopaju dijalog pun povjerenja.

On je objasnio da je u pitanju bio masovni napad dronovima, ali da je bio odbijen zahvaljujući radu ruske protivvazdušne odbrane. Odgovor će biti zaoštravanje stava Rusije, upozorio je on.

"Što se tiče odgovora, naša vojska zna kada i kako da odgovori", naveo je on.