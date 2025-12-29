Logo
Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

Izvor:

SRNA

29.12.2025

22:17

Ukrajinski napad dronovima na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina je čin terorizma, atak na pregovarački proces koji ne smije ostati bez odgovora, ali i šamar američkom predsjedniku Donaldu Trampu, stav je vodećih poslanika ruske Državne dume.

"Napad je čin državnog terorizma i dokaz agonije i potpune degradacije režima Vladimira Zelenskog. A evropska ratna frakcija su njegovi direktni saučesnici", izjavio je predsjednik Komiteta Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slucki.

On je naglasio da ovo nije samo provokacija protiv Rusije, već i potkopavanje američkih mirovnih napora.

Lider stranke "Pravedna Rusija" Sergej Mironov složio se sa izjavom ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova da je riječ o državnom terorizmu.

"Količina udarnih dronova je jasan dokaz da napad na rezidenciju predsjednika Rusije nije bio upozorenje ili pokušaj pritiska na Vladimira Putina u okviru pregovora, nego njegove likvidacije", rekao je Mironov.

On je naveo da su Zelenski i njegov režim "pritjerani u ćošak iz kojeg je jedini izlaz kapitulacija", prenio je RT Balkan.

Mironov takođe ne vjeruje da su se Ukrajinci sami odlučili na tako ekstreman korak i da su im zeleno svjetlo dali "njihovi evropski gospodari, koji dugo sanjaju da obezglave i pokore Rusiju".

"Sada imamo ne samo pravo, već i potrebu da preduzmemo odlučnu akciju. Ovo ne smije biti samo još jedan udarac banderovskoj vojnoj mašini, već udarac njihovom terorističkom rukovodstvu", rekao je Mironov i ponovio poziv da se Specijalna vojna operacija proglasi i za antiterorističku.

Ranije danas, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je u noći između nedjelje i ponedjeljka Kijev izveo teroristički napad na rezidenciju predsjednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, koristeći 91 dron.

