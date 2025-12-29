Logo
Zaharova: Zelenski laže, Kijev će odgovarati

29.12.2025

20:28

Захарова: Зеленски лаже, Кијев ће одговарати
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski laže, kijevski režim će odgovarati za svoje zločine, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, komentarišući negiranje Zelenskog da su ukrajinske snage gađale dronovima rezidenciju predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Ona je, na svom Telegram kanalu, skrenula pažnju na medijske izvještaje da je "Zelenski ocijenio izjavu (šefa ruske diplomatije Sergeja) Lavrova o napadu na Putinovu rezidenciju lažima", prenosi Sputnjik.

"Izjave Zelenskog o Buči su laži. Izjave Zelenskog o djeci koju je navodno kidnapovala Rusija su laži. Saopštenja Zelenskog o nevoljnosti Rusije da pregovara su laži. Ali riječi Lavrova su istina, a kijevski režim će odgovarati za ove zločine", istakla je Zaharova.

Ranije danas, Lavrov je izjavio da je u noći između nedjelje i ponedjeljka Kijev izveo teroristički napad na rezidenciju predsjednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, koristeći 91 dron.

On je poručio da je "Rusija odredila ciljeve za uzvratne udare, kao i vrijeme njihovog izvođenja".

Nakon toga, oglasio se Zelenski i negirao napad na predsjedničku rezidenciju.

