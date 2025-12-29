Putin potpisao dekret o regrutaciji

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret o regrutaciji za služenje vojnog roka od januara do 31. decembra 2026. godine, koji će obuhvatiti 261.000 ruskih državljana, prenijela je agencija Interfaks.

Dekret je objavljen danas na zvaničnom internet portalu za pravne informacije, naveo je Interfaks.

Planirana je regrutacija državljana Rusije starosti od 18 do 30 godina koji nisu u rezervnom sastavu vojske.

Na osnovu istog dekreta iz vojske će biti otpušteni vojnici i niži oficiri čiji je vojni rok istekao, navodi agencija.

Ruska vlada dobila je instrukcije kako da obezbijedi primjenu mjera vezanih za regrutaciju, prenio je Interfaks.