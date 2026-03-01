Traktorom udario policajce pa bježao skroz do granice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Loznici, uhapsili su Z. K. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Postoje osnovi sumnje da je Z. K. koji je bio učesnik današnjeg protesta i blokade u Loznici, nakon njegovog završetka, svojim traktorom udario policijske službenike, oglušavajući se o naređenje policijskih službenika da ga zaustavi, i nastavio dalje kretanje.

Hronika Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

Dvojica policijskih službenika su zadobila lake tjelesne povrede.

Nastavljajući kretanje Z.K. je probio zaštitu ogradu, i krećući se suprotnim smerom, stigao do Graničnog prelaza Trbušnica, gdje je i uhapšen.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Društvo Porodiljama stižu naknade od skoro hiljadu maraka

Tokom blokade GP Trbušnica dvanaest lica oglušilo se o naredbu policije da odblokira granični prelaz. Oni su dovedeni u Policijsku stanicu Loznica i protiv njih će biti podnijete krivične prijave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

(Telegraf)