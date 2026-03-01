Traktorom udario policajce pa bježao skroz do granice

Izvor:
ATV
01.03.2026
18:36
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Loznici, uhapsili su Z. K. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Postoje osnovi sumnje da je Z. K. koji je bio učesnik današnjeg protesta i blokade u Loznici, nakon njegovog završetka, svojim traktorom udario policijske službenike, oglušavajući se o naređenje policijskih službenika da ga zaustavi, i nastavio dalje kretanje.
Hronika
Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen
Dvojica policijskih službenika su zadobila lake tjelesne povrede.
Nastavljajući kretanje Z.K. je probio zaštitu ogradu, i krećući se suprotnim smerom, stigao do Graničnog prelaza Trbušnica, gdje je i uhapšen.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Društvo
Porodiljama stižu naknade od skoro hiljadu maraka
Tokom blokade GP Trbušnica dvanaest lica oglušilo se o naredbu policije da odblokira granični prelaz. Oni su dovedeni u Policijsku stanicu Loznica i protiv njih će biti podnijete krivične prijave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Najnovije
Najčitanije
19
58
19
50
19
44
19
43
19
34
Trenutno na programu