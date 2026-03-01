Logo
Large banner

Traktorom udario policajce pa bježao skroz do granice

Izvor:

ATV

01.03.2026

18:36

Komentari:

0
Трактором ударио полицајце па бјежао скроз до границе
Foto: ATV

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Loznici, uhapsili su Z. K. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Postoje osnovi sumnje da je Z. K. koji je bio učesnik današnjeg protesta i blokade u Loznici, nakon njegovog završetka, svojim traktorom udario policijske službenike, oglušavajući se o naređenje policijskih službenika da ga zaustavi, i nastavio dalje kretanje.

Сарајево саобраћајна несрећа

Hronika

Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

Dvojica policijskih službenika su zadobila lake tjelesne povrede.

Nastavljajući kretanje Z.K. je probio zaštitu ogradu, i krećući se suprotnim smerom, stigao do Graničnog prelaza Trbušnica, gdje je i uhapšen.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

беба

Društvo

Porodiljama stižu naknade od skoro hiljadu maraka

Tokom blokade GP Trbušnica dvanaest lica oglušilo se o naredbu policije da odblokira granični prelaz. Oni su dovedeni u Policijsku stanicu Loznica i protiv njih će biti podnijete krivične prijave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

incident

Traktor

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Саобраћајна несрећа у Сарајеву

Hronika

Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

1 h

0
Убијени Н.К.

Hronika

Ovo je mladi N.K. ubijen pred ženom i djecom

2 h

0
Познато ко је убијени мушкарац: Изрешетан пред женом и дјецом

Hronika

Poznato ko je ubijeni muškarac: Izrešetan pred ženom i djecom

2 h

0
Брутално убиство на паркигну: Мушкарац упуцан пред женом и дјецом

Hronika

Brutalno ubistvo na parkignu: Muškarac upucan pred ženom i djecom

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner