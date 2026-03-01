Logo
Pogođena zgrada iranske državne televizije

Izvor:

SRNA

01.03.2026

19:44

Израел напао Иран
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Sjedište iranske državne radio-televizije pogođeno je tokom bombardovanja Teherana, ali je nastavljeno redovno emitovanje programa, prenose iranski mediji.

"Trenutno se programi državne radio-televizije emituju normalno. Stručnjaci iz odjeljenja za tehniku procjenjuju moguću štetu", rekao je jedan voditelj.

Водитељ у сузама због Хамнеија

Svijet

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

SAD i Izrael su nastavili bombardovanje Teherana tokom drugog dana vojne intervencije protiv Irana.

Large banner

