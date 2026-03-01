Pogođena zgrada iranske državne televizije

Sjedište iranske državne radio-televizije pogođeno je tokom bombardovanja Teherana, ali je nastavljeno redovno emitovanje programa, prenose iranski mediji.

"Trenutno se programi državne radio-televizije emituju normalno. Stručnjaci iz odjeljenja za tehniku procjenjuju moguću štetu", rekao je jedan voditelj.

SAD i Izrael su nastavili bombardovanje Teherana tokom drugog dana vojne intervencije protiv Irana.