Pogođena zgrada iranske državne televizije

Sjedište iranske državne radio-televizije pogođeno je tokom bombardovanja Teherana, ali je nastavljeno redovno emitovanje programa, prenose iranski mediji.
"Trenutno se programi državne radio-televizije emituju normalno. Stručnjaci iz odjeljenja za tehniku procjenjuju moguću štetu", rekao je jedan voditelj.
Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija
SAD i Izrael su nastavili bombardovanje Teherana tokom drugog dana vojne intervencije protiv Irana.
