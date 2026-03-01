U Srbiji se pojavio supervirus koji razara pluća

Čekaonice pune. Iako se ne čini kao dobra opcija da čekate na red, svakako je bolje od čekanja do posljednjeg trenutka da se obratite ljekaru.

Simptomi su naizgled uobičajeni za sezonske viruse, ali dok čekate da kijavica, začepljenost nosa i grlobolja prođe, opasnost od komplikacija raste, a kad konačno dođete kod ljekara, sve češća dijagnoza je obostrana upala pluća.

Da li među nama hara virus koji je podjednako opasan kao kovid 19 ili čak i podmukliji?

Doktor Milenko Šekler govorio je o tome u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

"Ova godina je malo drugačija od standardnih godina po pitanju sezone pojavljivanja respiratornih infekcija, pogotovo kada pričamo o gripu. Obično je pik slučajeva oboljelih od polovine januara do prve polovine februara", rekao je Šekler.

Smatra da se to uklapa sa tim kada djeca taman krenu u školu poslije raspusta odnosno praznika.

"Međutim, sada je bilo za novu godinu ili čak i malo prije nje, cijela sezona gripa je krenula više od mjesec dana ranije nego što obično počinje", dodaje.

Ono što on misli da je u cijeloj priči najinteresantnije je da je obično svaki put preovladavao svinjski grip odnosno pandemijski grip, kako kaže, onaj koji su svi 2011. godine nazivali lažni grip, on je do sada činio više od pola slučajeva.

"Ipak, ove godine, grip koji je u zadnjih 5 godina bio zanemarljiv, H3 podtip, nije on super grip niti poseban ali je on ove godine bio dominantan i činio skoro dvije trećine svih slučajeva gripa u cijelom regionu", kaže on.

Kaže da je to bitno jer kada je isti podtip on svakako stvara svoju zaštitu bez obzira da li je neko vakcinisan ili ne.

"Vi imate neko preklapanje jer je podtip isti, i takođe imate neku svoju zaštitu koja ne može da vam obezbijedi da se ne zarazite ali vam obezbjeđujete da nemate teške simptome", objašnjava Šekler.

Dakle, djeluje isto kao i vakcina i sa repetativnim kontaktom dolazi do zaštite kod osobe koja se zaražuje.

Stariji ljudi ne mogu da ustanu iz kreveta zbog njega

"Prvi put on apsolutno dominira. Ono što smo mi nekoliko godina unazad preboljevali H1 ne može da nas zaštiti od H3. Ipak, mi smo imali najavu da će se ovo desiti i on se sada nalazi u vakcinama", govori Šekler.

Ali, kako kaže, on je promijenio svoju antigenu sposobnost i vakcina zbog toga nije davala drastičnu zaštitu i zbog toga se dešavaju ovi slučajevi.

Navodi da su mnogi stariji ljudi bili zakovani za krevet baš zbog toga i da se tako rodila priča o super gripu.

Svako ko ima hronične bolesti svakako bi trebao da se vakciniše protiv gripa.

Govori da djeca takođe moraju da izlaze napolje, moraju pojačati fizičku aktivnost, prljati se, povređuju i moraju da dolaze u kontakt sa različitim mikroorganizmima kako bi bila zdravija.