Logo
Large banner

Nestvarna razlika u mesu: Jedna svinja hranjena prirodno, druga koncentratom

Izvor:

ATV

28.02.2026

15:14

Komentari:

0
Нестварна разлика у месу: Једна свиња храњена природно, друга концентратом
Foto: Pexels

Svinje su uzgajane u istim uslovima, s tim što je jedna dobijala hranu hranu na bazi žitarica, kukuruza i soje, dok se druga hranila prirodno - razlika u mesu je očigledna.

Dr Metju Vilicki, koji se na mrežama predstavlja kao "profesor nauke o Zemlji u egzilu, klimatski i kulturni realista, političko siroče, pluralista, muž, otac, poljski imigrant", na svom profilu na društvenoj mreži Iks podijelio je fotografiju koja je privukla pažnju svih koji jedu meso.

Иран брод

Svijet

Iran ima adut kojim bi izazvao globalni haos i pakao na zemlji

Na njoj je svinjetina - jedna s tankim slojem masti, dok je na drugoj više "bijelih dijelova" nego mesnatih.

"Obje svinje su uzgajane u identičnim uslovima slobodnog uzgoja. Međutim, ona sa desne strane je dobijala hranu na bazi žitarica, kukuruza i soje, dok je onoj sa lijeve bilo dozvoljeno da se hrani prirodno. Ovo nudi uvid u to kako ishrana zasnovana na žitaricama, soji i kukuruzu može uticati na naša tijela", naveo je Vilicki, prenosi "Nova".

Болница Требиње

Gradovi i opštine

U novoj trebinjskoj bolnici izveden prvi operativni zahvat

Neke je ova razlika iznenadila i navela da se zamisle, ali ima i onih koji komentarišu da "nijedan uzgajivač koji pokušava da ostvari profit ne bi nahranio svinju do tog nivoa sala na leđima", pitaju se "da li su iste rase", te zaključuju da je desnoj svinji "bio dozvoljen pristup punoj hranilici svakog dana 24/7, da svinje ne bi trebalo tako da se uzgajaju, da imaju opciju u kojoj će svaki put pretjerati i to je rezultat".

Podijeli:

Tagovi :

svinje

meso

svinjsko meso

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Свака четврта жена има ову болест: Мисле да је стрес, али је у питању нешто опасније

Zdravlje

Svaka četvrta žena ima ovu bolest: Misle da je stres, ali je u pitanju nešto opasnije

10 h

0
Жена се пење уз степенице

Zdravlje

Jednostavna navika za dugoročno zdravlje: Evo zašto je važno koristiti stepenice umjesto lifta

18 h

0
Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?

Zdravlje

Šta se dešava u organizmu kada prestanemo konzumirati alkohol?

20 h

0
Умор главобоља

Zdravlje

Osjećate se umorno i nakon cijele noći spavanja? Ovo su mogući razlozi

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Ažurirala aplikaciju banke, pa ostala bez 3.500 evra

17

00

Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

16

57

Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

16

45

Ponovo određen pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo

16

31

Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova: Evo šta kaže o sudbini Hamneja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner