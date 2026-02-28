Nestvarna razlika u mesu: Jedna svinja hranjena prirodno, druga koncentratom

Svinje su uzgajane u istim uslovima, s tim što je jedna dobijala hranu hranu na bazi žitarica, kukuruza i soje, dok se druga hranila prirodno - razlika u mesu je očigledna.

Dr Metju Vilicki, koji se na mrežama predstavlja kao "profesor nauke o Zemlji u egzilu, klimatski i kulturni realista, političko siroče, pluralista, muž, otac, poljski imigrant", na svom profilu na društvenoj mreži Iks podijelio je fotografiju koja je privukla pažnju svih koji jedu meso.

Na njoj je svinjetina - jedna s tankim slojem masti, dok je na drugoj više "bijelih dijelova" nego mesnatih.

"Obje svinje su uzgajane u identičnim uslovima slobodnog uzgoja. Međutim, ona sa desne strane je dobijala hranu na bazi žitarica, kukuruza i soje, dok je onoj sa lijeve bilo dozvoljeno da se hrani prirodno. Ovo nudi uvid u to kako ishrana zasnovana na žitaricama, soji i kukuruzu može uticati na naša tijela", naveo je Vilicki, prenosi "Nova".

Neke je ova razlika iznenadila i navela da se zamisle, ali ima i onih koji komentarišu da "nijedan uzgajivač koji pokušava da ostvari profit ne bi nahranio svinju do tog nivoa sala na leđima", pitaju se "da li su iste rase", te zaključuju da je desnoj svinji "bio dozvoljen pristup punoj hranilici svakog dana 24/7, da svinje ne bi trebalo tako da se uzgajaju, da imaju opciju u kojoj će svaki put pretjerati i to je rezultat".