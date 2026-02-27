Šta se dešava u organizmu kada prestanemo konzumirati alkohol?

Glumac Džejson Bejtmen trijezan je od 2004. godine, nakon razgovora sa suprugom Amandom Ankom koji mu je promijenio život.

Za magazin Holivud Reporter rekao je da su on i supruga "imali nekoliko pregovora o tome kada će se slavina zabavljanja potpuno zatvoriti".

Prisjetio se i njenih riječi:

"To tvoje tulumarenje na kapaljku je iritantno i nepredvidivo, Džejsone", nakon čega je odlučio da ubrza odluku kako bi smanjio napetost u braku. Iako je njegova priča lična, stručnjaci iz Krug zdravstvene grupe objašnjavaju da prestanak konzumiranja alkohola donosi niz konkretnih promjena u tijelu i izdvajaju pet najvažnijih.

Manje opterećenje za jetru

Prema podacima koje navodi Krug zdravstvene grupe, prestanak pijenja smanjuje nakupljanje triglicerida i holesterola u jetri. Pretjerano konzumiranje alkohola može dovesti do masne jetre i dodatnih komplikacija. Kada se alkohol izbaci, jetra ima priliku da se oporavi. To je prvi važan korak ka boljem opštem zdravlju, piše Juniled.

2. Zaštita srca

Alkohol može oslabiti srčani mišić i povisiti krvni pritisak. To povećava rizik od moždanog udara, vaskularne demencije i nekih vrsta raka. Krug zdravstvene grupe navodi da se unutar tri nedjelje od prestanka pijenja nivo holesterola snižava. Time se dodatno štiti i srce.

Kvalitetniji san

Prestanak konzumiranja alkohola poboljšava san jer alkohol potiskuje REM fazu, najdublji dio ciklusa spavanja. Krug zdravstvene grupe objašnjava: "REM ima ogromnu ulogu u kognitivnim funkcijama, omogućava obradu sjećanja, donošenje jasnijih odluka i regulaciju emocija.“

Bez alkohola san postaje dublji i kvalitetniji. Poboljšanje se može primjetiti već u roku od nedjelju dana.

Više snage i energije

Smanjenje ili prestanak pijenja može povećati izdržljivost i nivo energije. Alkohol je kaloričan i može poremetiti varenje, pa njegovo izbacivanje često dovodi do gubitka kilograma. Rasterećenje srca i jetre poboljšava opštu kondiciju. Mnogi već nakon nekoliko nedjelja primjete više snage i bolju motivaciju za vježbanje.

Zdravija koža

Alkohol dehidrira tijelo i može učiniti kožu umornom i beživotnom. Kada se prestane sa pijenjem, koža zadržava više vlage i izgleda svježije. Organizam tada bolje apsorbuje vitamine A, C i E, koji pomažu u obnavljanju i zaštiti kože. Bolji san i opšte zdravlje dodatno doprinose zdravijem izgledu.