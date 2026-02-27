Šta se dešava u organizmu kada prestanemo konzumirati alkohol?

Izvor:
27.02.2026
Glumac Džejson Bejtmen trijezan je od 2004. godine, nakon razgovora sa suprugom Amandom Ankom koji mu je promijenio život.
Za magazin Holivud Reporter rekao je da su on i supruga "imali nekoliko pregovora o tome kada će se slavina zabavljanja potpuno zatvoriti".
Prisjetio se i njenih riječi:
"To tvoje tulumarenje na kapaljku je iritantno i nepredvidivo, Džejsone", nakon čega je odlučio da ubrza odluku kako bi smanjio napetost u braku. Iako je njegova priča lična, stručnjaci iz Krug zdravstvene grupe objašnjavaju da prestanak konzumiranja alkohola donosi niz konkretnih promjena u tijelu i izdvajaju pet najvažnijih.
Prema podacima koje navodi Krug zdravstvene grupe, prestanak pijenja smanjuje nakupljanje triglicerida i holesterola u jetri. Pretjerano konzumiranje alkohola može dovesti do masne jetre i dodatnih komplikacija. Kada se alkohol izbaci, jetra ima priliku da se oporavi. To je prvi važan korak ka boljem opštem zdravlju, piše Juniled.
Alkohol može oslabiti srčani mišić i povisiti krvni pritisak. To povećava rizik od moždanog udara, vaskularne demencije i nekih vrsta raka. Krug zdravstvene grupe navodi da se unutar tri nedjelje od prestanka pijenja nivo holesterola snižava. Time se dodatno štiti i srce.
Prestanak konzumiranja alkohola poboljšava san jer alkohol potiskuje REM fazu, najdublji dio ciklusa spavanja. Krug zdravstvene grupe objašnjava: "REM ima ogromnu ulogu u kognitivnim funkcijama, omogućava obradu sjećanja, donošenje jasnijih odluka i regulaciju emocija.“
Bez alkohola san postaje dublji i kvalitetniji. Poboljšanje se može primjetiti već u roku od nedjelju dana.
Smanjenje ili prestanak pijenja može povećati izdržljivost i nivo energije. Alkohol je kaloričan i može poremetiti varenje, pa njegovo izbacivanje često dovodi do gubitka kilograma. Rasterećenje srca i jetre poboljšava opštu kondiciju. Mnogi već nakon nekoliko nedjelja primjete više snage i bolju motivaciju za vježbanje.
Alkohol dehidrira tijelo i može učiniti kožu umornom i beživotnom. Kada se prestane sa pijenjem, koža zadržava više vlage i izgleda svježije. Organizam tada bolje apsorbuje vitamine A, C i E, koji pomažu u obnavljanju i zaštiti kože. Bolji san i opšte zdravlje dodatno doprinose zdravijem izgledu.
