Da li je zdravo potpuno eliminisati šećer iz ishrane?

Žena Blic

27.02.2026

15:36

Да ли је здраво потпуно елиминисати шећер из исхране?

Zdrav život nema alternativu, slažemo se. Sa svih strana nas bombarduju savjeti šta treba jesti svakog dana, šta izbjegavati, koliko puta nedjeljno vježbati, koliko koraka dnevno napraviti.

Međutim, iskustvo nas uči da slijepo praćenje trendova nekad ima i suprotan efekat. Na primjer, sve je više stručnjaka koji tvrde da potpuno izbacivanje šećera iz ishrane može ubrzati starenje kože. Da li je to paradoks?

Sve više ljudi usvaja zdrav sistem života, što je, generalno, dobra stvar. Postali smo aktivniji, pažljivije čitamo šta piše na ambalažama namirnica, odustajemo od loših navika… I sve je to sjajno dok se ne pretvori u opsesiju, a razumna ograničenja ne ustupe mjesto radikalnim zabranama. Jasno je da su pušenje i alkohol očigledni neprijatelji zdravlja i ljepote. No, mnogi dobrovoljno odustaju i od stvari koje ljekari ne zabranjuju. Gluten, laktoza i šećer postali su praktično neprijatelji broj jedan, čak i ako ne postoje opravdani medicinski razlozi za to. Da li dijete bez šećera zaista usporavaju proces starenja i vraćaju koži vitalnost i elastičnost, ili djeluju sasvim suprotno, kao što u posljednje vrijeme tvrde neki eksperti?

Kada osoba potpuno eliminiše šećer, tijelo se suočava sa neočekivanim deficitom. Nivo insulina naglo pada, a organizam, doživljavajući to kao alarm, pokreće odbrambeni mehanizam – povećava proizvodnju hormona stresa. Za mozak, takva situacija je ravna prijetnji, gotovo kao gladovanje. Stoga kortizol, koji zajedno sa adrenalinom priprema tijelo za “borbu ili bjekstvo” i čiji je zadatak da mobiliše resurse za preživljavanje, počinje negativno da utiče na kožu. Može da uništi kolagen i hijaluronsku kiselinu, supstance odgovorne za elastičnost, volumen i hidrataciju.

Međutim, problem je dublji, jer lice u tom slučaju ne stari direktno zbog nedostatka šećera, već zbog teškog metaboličkog stresa koji tijelo sebi nameće. Kod dugotrajne apstinencije, organizam prelazi u režim potpune štednje energije. Aktivnost štitne žlijezde može opasti, a s njom i proizvodnja hormona poput estrogena. A koža, kao najosjetljiviji indikator, jedna je od prvih koja će reagovati.

To se ogleda u suvoći, izraženim tamnim krugovima ispod očiju, gubitku mekoće i punoće. Endokrinolozi i kozmetičari često primjećuju to kod žena koje praktikuju drastične restrikcije. Na kraju krajeva, tijelo u ovom režimu se ne podmlađuje, već jednostavno preživljava, što neizbježno utiče na izgled.

Zato ljekari i nutricionisti uvijek insistiraju na ravnoteži. Umjeren i redovan unos zdravih ugljenih hidrata, koji nam obezbjeđuju glukozu, zapravo pomaže u snižavanju nivoa kortizola i održavanju tog hormona u granicama normale. Naravno, ne radi se o nekontrolisanoj konzumaciji slatkiša, već o uravnoteženoj ishrani koja uključuje integralne žitarice i voće.

Kada je nivo šećera u krvi stabilan, nervni sistem dobija signal da je sve mirno; resursi su dostupni i energija može da se regeneriše, uključujući i obnavljanje kože. Da li ste primijetili da žene koje uživaju u desertu, i to čine bez krivice ili samoprekora, izgledaju mlađe i svježije od onih koje se iscrpljuju stalnim “terorom” i sebe lišavaju tih “slatkih grijehova”? Pa, i Sindi Kraford, jedna od najljepših žena svih vremena koja sjajno izgleda i u 60. godini, voli da “zgriješi” sa komadom čokolade… Šta vam to govori?

Lice neće ostariti od parčeta torte

Možda najdestruktivniji faktor u ovoj priči nije ni sam šećer, već stalni strah od njega. Misli poput “ne mogu”, “ne smijem” ili “ovo je loše za mene” drže nervni sistem u stanju hronične napetosti. Nivo kortizola može biti povišen čak i ako tijelo fiziološki ne gladuje. A koža, nažalost, prva pati, jer njena ljepota i regeneracija nisu prioritet u hijerarhiji preživljavanja. Ponekad bore i ten manje govore o godinama, a više o hormonskom odgovoru na svakodnevni unutrašnji sukob.

Dakle, najekstremnija istina je sljedeća: lice neće preko noći ostariti od parčeta torte, već zbog stalnog rata sa sopstvenim tijelom. Neki će ovo smatrati besmislicom, nastavljajući da insistiraju na tome da je šećer apsolutno zlo. Drugi bi, međutim, mogli da se prepoznaju u ovom opisu: njihova ishrana može djelovati savršeno, ali odraz u ogledalu je neinspirativan. I tada se postavlja jednostavno, ali ključno pitanje: da li zaista brinete o svom tijelu, pružate mu resurse i mir, ili svaki dan živite “pod opsadom”, opsjednuti granicama i zabranama?

– Istina, kao i obično, leži u zlatnoj sredini, odnosno umerenosti – kaže doktorka Nadežda Judina, ugledni dermatolog i kozmetolog, u intervjuu za Woman.ru.

“Naglo prekidanje unosa šećera zaista može izazvati porast nivoa kortizola. To je reakcija, adaptacija koja obično traje od nekoliko dana do mjesec dana. Vremenom, kako tijelo uči da efikasno koristi druge izvore energije, nivoi stresa se normalizuju. Međutim, tu je i psihološki aspekt: kada se osoba ‘jede’ kajanjem, nivoi kortizola mogu ostati visoki, što dovodi do poremećaja barijerne funkcije kože, usporava njen oporavak, uzrokuje loš ten i pogoršava hronične probleme poput upala i infekcija”.

Doktorka je objasnila i kako sve to utiče na izgled: “Kada se odreknete šećera, gubite na težini i, posljedično, masne naslage na licu se smanjuju. Iako to nema nikakav vizuelni uticaj u mladosti, kada se koža brzo zateže, u kasnijim godinama biće problema jer vremenom postaje opuštenija, a tonus se smanjuje. Rezultat su vidljiv podbradak, kese ispod očiju i drugi estetski nedostaci na licu”.

S druge strane, dermatolog ne negira da postoje mane: “Velika konzumacija šećera može dovesti do stvaranja krajnjih proizvoda glikacije, koji oštećuju kolagen i elastin, što za posljedicu ima gubitak čvrstine i tonusa, i takođe negativno utiče na izgled”.

Dakle, ispostavlja se da oba ekstremna puta – i bezumna konzumacija slatkiša i panična, potpuna apstinencija – mogu dugoročno naštetiti mladolikosti i kvalitetu naše kože. Što se tiče drugih popularnih opcija, stručnjak naglašava da samo osobe sa netolerancijom na laktozu treba da je izbjegavaju. Isto važi i za gluten. Zato nas vraća na jednostavan, ali važan kredo – sve u umjerenosti.

Da, tajna je u ravnoteži. Osluškujte svoje tijelo umjesto slijepog praćenja trendova. Adekvatna ishrana podrazumijeva i ugljene hidrate, i malo masti koje nam daju energiju, a energija obezbjeđuje i duševni mir. Zdravlje naše kože u velikoj mjeri zavisi od unutrašnje harmonije. Stoga, da biste se osjećali i izgledali najbolje, potrebno je da u jelovnik dodate i trunčicu hedonizma, a ne da eliminišete ono što, ukoliko ne pretjerujete, ne može da vam naškodi.

