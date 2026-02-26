Logo
Kako nam parfem uništava štitnu žlijezdu?

Како нам парфем уништава штитну жлијезду?
Foto: Pixabay

Stručnjak doktor Mateo Baseti upozorava da prskanje parfema direktno na vrat, iako uobičajeno, može biti štetno za štitnu žlijezdu i ometati njen rad, sa mogućim posljedicama po metabolizam.

Preporučuje se nanositi parfem na zglobove, unutrašnju stranu laktova ili odjeću, gdje je rizik po zdravlje znatno manji.

Zašto je parfem opasan za štitnu žlijezdu?

Doktor Baseti, direktor Klinike za infektivne bolesti u bolnici San Martino u Đenovi, postavio je direktno pitanje u svom videu:

„Da li je zdravo nanositi parfem direktno na vrat?“ a njegov odgovor bio je jasan: „Ne, nije zdravo.“

"Parfem na vratu mogao bi biti štetniji nego što mislite, jer se područje na koje se parfem nanosi nalazi odmah iznad štitne žlezde, vitalne žlijezde odgovorne za regulisanje metabolizma, energije, temperature i hormonskog balansa. Pored toga, koža na vratu je tanka, osjetljiva i nema mnogo lojnih žlezda, što je čini manje zaštićenom", ističe dr Baseti.

Šta kaže nauka?

Studija objavljena u časopisu „Environmental Healt Insajt“ istakla je prisustvo endokrinih ometača u mirisnim proizvodima, kao što su sintetički mošus i derivati ftalata.

"To su supstance koje, apsorbovane kroz kožu ili udahnute, mogu dugoročno mijenjati hormonsku funkciju. Zato nastavimo da koristimo parfeme sa zadovoljstvom, ali bez rizika, prskanjem ili nanošenjem na zglobove, unutrašnjost laktova i potiljak, što su manje izložena područja. Kao i iza ušiju, na odjeću ili na kosu", kaže dr Baseti.

Alkohol takođe može biti štetan

Prema riječima specijaliste za zarazne bolesti, vrat je takođe ključni centar za limfnu drenažu, jer sadrži važne limfne čvorove i sudove koji filtriraju toksine i podržavaju imunološku funkciju. Problem je što je koža u ovom dijelu tijela tanka i osjetljiva, i nedostaju joj lojni žlijezde koje mogu zaštititi od potencijalnih negativnih interakcija.

протест Сарајево

BiH

Sutra novi protesti u Sarajevu

Pored endokrinih ometača, i druge potencijalno štetne supstance mogu imati negativan efekat. Među njima je, na primjer, alkohol, zbog čega dr Baseti preporučuje izbor proizvoda bez alkohola. Alkohol može isušiti i senzibilizovati kožu, posebno pri višestrukom nanošenju na isto područje.

Ovaj problem se prvenstveno tiče proizvoda za koje nema dovoljno garancija. Dakle, ne parfema sertifikovanog kvaliteta, već onih kupljenih onlajn ili na ulici, gdje se često prodaju falsifikati poznatih brendova, čiji tačan sastav nije poznat – napominje dr Baseti.

Obratite pažnju i na ostale sastojke

Alkohol se takođe može miješati sa drugim supstancama koje potencijalno izazivaju negativne reakcije, kao što su neka esencijalna ulja. Iako su prirodne, poput bergamota ili gorke pomorandže, oni su fotosjetljivi proizvodi. To znači da mogu izazvati probleme kada su izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Ovo se naziva fototoksičnost i može se javiti i sa drugim potencijalno alergijskim sastojcima u parfemima. Rizici uključuju kožne reakcije, čak i teške, koje mogu dovesti do trajnih mrlja i upala. Vrat je posebno podložan zbog svoje lokacije i osjetljivosti.

Ko je najviše ugrožen?

Svi su potencijalno u opasnosti, mada su neki više izloženi posljedicama, kao oni koji pate od dermatitisa ili poremećaja štitne žlezde.

Potencijalni rizici, u slučaju velike izloženosti, mogu biti ozbiljni, uključujući dermatitis, astmu, rak dojke, pankreasa, bubrega, prostate, zaključuje doktor Baseti, još jednom pozivajući korisnike parfema na oprez, posebno sa proizvodima manje kontrolisanost kvaliteta, prenosi Jutarnji.hr.

