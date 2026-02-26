Ovo je najgora vrsta ribe, a spada među najprodavanije: Evo zašto je trebate izbjegavati

Na prvi pogled djeluje kao savršen izbor za brzi ručak – snježnobijeli fileti, bez kostiju, blagog okusa i po cijeni koja je često niža od piletine. Pangasius, u trgovinama poznatiji kao vijetnamski som, godinama je među najprodavanijim ribama u evropskim supermarketima.

Dok uredno složeni komadi u rashladnim vitrinama obećavaju jednostavnu i zdravu večeru, sve je više stručnjaka koji upozoravaju da se iza te pristupačne cijene krije problematična priča o načinu uzgoja, kvaliteti mesa i nutritivnoj vrijednosti. Upravo zato mnogi nutricionisti ovu ribu svrstavaju među najmanje poželjne izbore na tržištu.

Većina pangasiusa dolazi iz rijeke Mekong, jedne od najzagađenijih vodenih arterija Azije. U njezinim vodama koncentracija industrijskog otpada, teških metala, naftnih derivata i kućnog smeća odavno premašuje međunarodne sigurnosne norme. Upravo u takvim uslovima riba se intenzivno uzgaja na farmama.

Uslovi uzgoja o kojima prodavači ne govore

Pangasius je riba koja upija sve što se nalazi u vodi. Zbog toga se u filetima nerijetko bilježe ostaci antibiotika, hormonalnih stimulansa, bakterija i teških metala. U pojedinim serijama, prema podacima nezavisnih provjera, otkrivene su materije koje zadržavaju toksičnost čak i nakon termičke obrade.

Kako bi riba brzo dobijala na težini, mnogi koriste krmne smjese niskog kvaliteta i preparate koji stimulišu rast. Gustoća u bazenima toliko je visoka da je bez antibiotika praktički nemoguće izbjeći epidemije. To dovodi do toga da u filetima mogu ostati tragovi lijekova čija je upotreba u EU i SAD-u zabranjena. Istovremeno, krajnji potrošač često uopšte nema informaciju s kojeg područja dolazi konkretna riba jer na pokavnju najčešće piše samo “uvoz iz Vijetnama”.

Niska nabavna cijena

Zašto se pangasius uprkos tome prodaje u supermarketima? Razlog je jednostavan – niska nabavna cijena i visoka profitabilnost. Pangasius raste vrlo brzo, u ogromnim količinama i lako se transportuje zamrznut. Za trgovačke lance to je isplativ proizvod: jeftino ga kupe, jeftino prodaju i ne brinu da će kupac odbiti filet bez mirisa i kostiju. Međutim, proizvođači rijetko objašnjavaju da je privlačna cijena neraskidivo povezana s uslovima koji izazivaju ozbiljne sumnje u sigurnost takve ribe.

Nutricionisti su, s druge strane, jednoglasni: pangasius ne bi trebalo jesti redovno. Osobama s hroničnim bolestima, djeci, trudnicama i osobama s oslabljenim imunitetom takva se riba nikako ne preporučuje. Jednokratna porcija neće nanijeti štetu, ali stalna konzumacija može dovesti do nakupljanja toksičnih materija u organizmu.