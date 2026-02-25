Logo
Izbjegavajte uzimati ove suplemente uz kafu: Mogu izazvati nuspojave

Izvor:

Agencije

25.02.2026

15:05

Избјегавајте узимати ове суплементе уз кафу: Могу изазвати нуспојаве
Foto: pexels/Anna Shvets

Ispijanje kafe ima mnogo prednosti – od poboljšanja funkcije mozga i smanjenja upale, do podrške zdravlju srca i metabolizmu. Međutim, kafa može uticati na to kako vaše tijelo apsorbuje određene suplemente.

Kafa ponekad može smanjiti efikasnost suplemenata i izazvati blage nuspojave. Evo nekih dodataka na koje treba obratiti pažnju ako ih konzumirate sa kafom:

• Gvožđe

Kafa sadrži polifenole, uključujući hlorogenu kiselinu, koji štite od oksidativnog stresa i upala, ali mogu da se vežu za gvožđe u digestivnom traktu i otežaju njegovu apsorpciju.

levit tramp

Svijet

Tramp žestoko prijeti Netfliksu i traži otpuštanja

Osobama sa manjkom gvožđa, menstruacijom, trudnicama ili vegetarijancima se savjetuje da suplemente sa gvožđem uzimaju najmanje jedan do dva sata prije kafe. Vitamin C može pomoći da se kompenzuje ovaj efekat.

• Cink

Kafa može blago smanjiti apsorpciju cinka zbog polifenola. Efekat je obično mali, posebno ako vaša ishrana sadrži dovoljno hrane bogate cinkom, kao što su: ostrige, crveno meso, živina, orasi, sjemenke, pasulj i integralne žitarice.

• Kalcijum

Kofein u kafi povećava izlučivanje kalcijuma urinom, ali ne blokira njegovu apsorpciju. Jedna šoljica kafe dnevno uzrokuje gubitak od oko 5 mg kalcijuma, što je za većinu ljudi zanemarljivo. Ako se neko oslanja na suplemente za kosti, bolje je da ih ne uzima zajedno sa kafom.

Швајцарска пожар Нова година

Svijet

Švajcarska vlada će isplatiti 56.000 dolara za svaku žrtvu požara u Kran-Montani

• Magnezijum

Kafa ne blokira apsorpciju magnezijuma, ali kofein može povećati izlučivanje urina, što vodi do blagog gubitka magnezijuma. Najbolje je uzeti suplement magnezijuma kasnije tokom dana. Kombinacija magnezijum-citrata ili sulfata sa kafom može izazvati proliv ili grčeve zbog laksativnog efekta.

• Vitamini B grupe

Većina vitamina B grupe nije značajno pogođena kafom. Kofein može malo povećati izlučivanje vitamina B1 urinom, ali za većinu ljudi ovo nije problem. Vitamini B i dalje mogu da se uzimaju sa kafom bez većih poteškoća.

