Otkriven gen koji smanjuje želju za cigaretama

Izvor:

Tanjug

25.02.2026

10:51

Specifična genetska varijanta može značajno da smanji želju za cigaretama, pokazuje istraživanje objavljeno u žurnalu Nejčur Komjunikejšn.

Ova varijanta je vezana za gene koji kodiraju nikotinske acetilholinske receptore (nAChRs), koji su ključni za nagrađujuće efekte pušenja na mozak, prenio je portal Trust my science.

Tim istraživača je sekvencionirao genome 37.897 aktivnih pušača u okviru prospektivne studije stanovnika Meksiko Sitija, koja proučava faktore zdravlja ove populacije. Kroz analizu, otkrivena je varijanta gena CHRNB3, koja kodira β3 podjedinicu nAChR receptora. Osobe koje poseduju ovu varijantu puše značajno manje cigareta u poređenju sa onima koji imaju uobičajenu verziju gena.

Pojedinci sa jednom kopijom ove genetske varijante puše oko 21 odsto manje cigareta, dok oni sa dve kopije puše čak 78 odsto manje.

Ova varijanta je češća među ljudima meksičkog porijekla, ali su slični rezultati zabilježeni i u grupama od oko 130.000 ljudi evropskog porijekla iz britanske biobanke i 180.000 ljudi istočnoazijskog porijekla iz japanske biobanke. Istraživači napominju da varijante koje utiču na aktivaciju CHRNB3 receptora mogu da smanje broj cigareta koje pušači svakodnevno konzumiraju, bez obzira na etničku pripadnost.

Ovi nalazi sugerišu da bi inhibicija β3 podjedinice mogla da predstavlja potencijalnu terapijsku strategiju za liječenje zavisnosti od nikotina.

Studija, takođe, ukazuje na potrebu za daljim istraživanjima, uključujući genomsku analizu većih i multietničkih grupa pojedinaca sa zajedničkom osobinom, kako bi se tačno utvrdila povezanost između ovih genetskih varijanti i zavisnosti od duvana.

Ova otkrića otvaraju mogućnost za razvoj novih terapijskih pristupa koji bi mogli da pomognu u smanjenju globalne prevalencije pušenja.

