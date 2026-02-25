Podignuta optužnica protiv Đorđa Ždrale i Zorana Šljivića

Radi se o sukobu koji se odigrao 14. aprila 2024. godine na raskrsnici Spasovdanske i ulice Prve sarajevske brigade u Istočnom Novom Sarajevu.

Prijetili bacanjem bombe na kafić Nikoline Šljivić

U optužnici se navodi da je svemu prethodilo to što su L.S, B.E, N.K. i N.N. ispred kafića ”Sokić”, koji je tada bio vlasništvo narodnog poslanika Nikoline Šljivić, iz automobila uputili prijetnje da će baciti bombu na kafić. Šljivićeva je o tome telefonom obavijestila Zorana, koji je u društvu Ždrale i Koste Pandurevića došao na raskrsnicu.

Hronika Sa Ždralom uhapšen i Zoran Šljivić: Pištoljem pretukli ljude koji su im prijetili

”U međuvremenu Šljivićeva je terencem ”audi Q7” onemogućila dalje kretanje ”pasata”, nakon čega su iz ”golfa” izašli Zoran Šljivić i Đorđe Ždrale. Svjesni zabranjenosti svog djela i htijući njegovo izvršenje tjelesno su povrijedili N.K. i N.N. tako što su prišli vozilu, udarili u njega, da bi kroz otvoren prozor jedan od njih otključao vrata ”pasata”. Tada je Ždrale tupim predmetom udario u glavu N.K., a Šljivić je u glavu udario N.N.”, navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Sokocu. Ukoliko se dokaže krivica optuženima prijeti novčana ili kazna do tri godine zatvora.

Osuđen za ubistvo Mauzera

Đorđe Ždrale je poznato ime iz kriminalnog miljea. Učestvovao je u više pucnjava i obračuna, a 2010. godine je osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera, nekadašnjeg načelnika Uprave policije RS, koje je izvršeno 7. juna 2000. godine u Bijeljini.

Ždrale je i 1996. godine osuđen na sedam godina zatvora zbog ubistva Gorana Batinića, od čega je odležao pet godina i tri mjeseca. Iz zatvora je pušten nakon što ga je pomilovao tadašnji predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović. Suđeno mu je i za učešće u ubistvu bračnog para Todorović, ali je pravosnažno oslobođen optužbe.

Na Ždralu dva puta pokušan atentat

Na Ždralu je u dva navrata pokušan atentat tokom 2006. godine, a napadi su bili rezultat sukoba sa njegovim kumom Darko Elezom koji je zbog toga i osuđen. Elez je osuđen na 15 godina zatvora zbog više teških krivičnih djela, među kojima su i dva pokušaja ubistva Đorđa Ždrale.