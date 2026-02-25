Logo
Zeljković: Stanivuković nerealnim projektima skreće pažnju sa ogromnih problema

SRNA

25.02.2026

13:16

Odbornik SNSD-a u banjalučkoj gradskoj Skupštini Bogoljub Zeljković smatra nerealnom ideju da se gradi tramvajska linija Banjaluka- Laktaši, ističući da takvim pričama gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković pokušava da skrene pažnju sa ogromnih problema u gradu i vlastitih neuspjeha.

Zeljković je rekao da se od gradonačelnika u ovoj izbornoj godini mogu očekivati najave nerealnih i megalomanskih projekta kojim će pokušati skrenuti pažnju sa ogromnih problema u svakom dijelu Banjaluke.

- Sve i jedno komunalno preduzeće je u velikim problemima, tu su infrastrukturni problemi, problemi su u svakom dijelu grada. Siguran sam da je i gradonačelnik svjestan da nije realno ono što je najavio juče na konferenciji za novinare, ali mu je dobro došlo kako bi pobjegao od tema o kojima pričamo godinama - naveo je Zeljković.

Zeljković ističe da su Banjalučani nezadovoljni što mu potvrđuju u razgovorima prilikom svakodenvnog obilaska naselja, a vidljivo je i na društvenim mrežama.

- Ljudi koji se bave poljoprivredom kažu da dvije godine grad nije isplatio podsticaje za poljoprivrednike. Kada pričate sa ljudima koji žive u centru grada oni su nezadovoljni kvalitetom života, saobraćajnim gužvama, čistoćom, uslugama koje pružaju `Eko toplane`, putnom infrastrukturom - kaže Zeljković.

On je ponovio da je sve to skretanje pažnje gradonačelnika Banjaluke sa važnih pitanja koja se tiču građana, čime godinama pokazuje da nije u mogućnosti da vodi grad.

Zeljković je naveo da i najbliži saradnici gradonačelnika, ovlašteni potpisnici, načelnici odjeljenja, očigledno rade posao za koji nisu kompetentni.

Bogoljub Zeljković

Draško Stanivuković

