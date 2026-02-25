Banjalučki SNSD oštro odgovorio Stanivukoviću: To pokazuje kako doživljava institucije Srpske

Izvor:
25.02.2026
Banjalučki odbor SNSD-a oštro je odgovorio na, kako navode, skandalozne izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da republičke institucije treba izmjestiti iz centra grada u prigradska naselja.
"To pokazuje i kako gradska vlast zaista doživljava institucije Republike Srpske", poručeno je iz SNSD-a.
Bahatom ponašanju, naglašavaju, tu nije kraj.
"Gradonačelnik Banjaluke bi Palatu Republike pretvorio u ‘’gradsku kuću’’. Vjerovatno mu je potrebno još prostora jer u zgradi Gradske uprave više nema gdje da smjesti svoje stranačke kadrove koje ne prestaje da zapošljava. Dok je bio odbornik kritikovao je broj od 750 zaposlenih, a sada se radi sistematizacija za čak 1.220 radnika", navedeno je u saopštenju.
Iz SNSD-a je poručeno da na taj način pokušava da prikrije nenamjensko trošenje sredstava i finansijska dubioza u koju je Banjaluka dovedena.
"Na dan 31.12.2024. grad je, kratkoročno, bio zadužen čak 58 miliona maraka! Nezakonito se troše pare i to se pokušava prikriti, između ostalog, pričama o izmještanju institucija, električnim autobusima, tramvaju, novim parkovima, hotel... Na sve to, uvrijediti sugrađane i reći im da se isele iz centra ako im se ne sviđa povećanje poreza na nepokretnosti koje gradonačelnik traži, krajnje je bezobrazno", saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a, uz opasku da neće dozvoliti takvo ponašanje i manipulacije!
"Banjalučani moraju da znaju istinu".
