Banjalučki SNSD oštro odgovorio Stanivukoviću: To pokazuje kako doživljava institucije Srpske

Izvor:

ATV

25.02.2026

11:07

Komentari:

0
Foto: ATV

Banjalučki odbor SNSD-a oštro je odgovorio na, kako navode, skandalozne izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da republičke institucije treba izmjestiti iz centra grada u prigradska naselja.

"To pokazuje i kako gradska vlast zaista doživljava institucije Republike Srpske", poručeno je iz SNSD-a.

Bahatom ponašanju, naglašavaju, tu nije kraj.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik o Stanivukoviću: Potpuno se pogubio i više ne zna šta govori

"Gradonačelnik Banjaluke bi Palatu Republike pretvorio u ‘’gradsku kuću’’. Vjerovatno mu je potrebno još prostora jer u zgradi Gradske uprave više nema gdje da smjesti svoje stranačke kadrove koje ne prestaje da zapošljava. Dok je bio odbornik kritikovao je broj od 750 zaposlenih, a sada se radi sistematizacija za čak 1.220 radnika", navedeno je u saopštenju.

Iz SNSD-a je poručeno da na taj način pokušava da prikrije nenamjensko trošenje sredstava i finansijska dubioza u koju je Banjaluka dovedena.

Игор Радојичић

Banja Luka

Obračun Drinića i Radojičića: Rasprava zbog problema u Gradu

"Na dan 31.12.2024. grad je, kratkoročno, bio zadužen čak 58 miliona maraka! Nezakonito se troše pare i to se pokušava prikriti, između ostalog, pričama o izmještanju institucija, električnim autobusima, tramvaju, novim parkovima, hotel... Na sve to, uvrijediti sugrađane i reći im da se isele iz centra ako im se ne sviđa povećanje poreza na nepokretnosti koje gradonačelnik traži, krajnje je bezobrazno", saopšteno je iz Gradskog odbora SNSD-a, uz opasku da neće dozvoliti takvo ponašanje i manipulacije!

"Banjalučani moraju da znaju istinu".

