Hapšenje u Banjaluci i Istočnom Sarajevu: "Pali" tržišni inspektori

Tri lica iz Banjaluke uhapšena su zbog primanja mita u policijskoj akciji "Ada" usmjerenoj na sprečavanje krivičnih djela korupcije, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Kako nezvanično saznajemo, u Banjaluci su juče uhapšene Sanja Maksimović i Gordana Vučić, a danas u Istočnom Sarajevu Vladan Marjanović. Sva uhapšena lica su tržišni inspektori.

Pretresene su lokacija koje koriste lica S.M. i G. V. i tom prilikom je pronađena i oduzeta veća količina novca i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezi sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica S.M. I G.V. predata su nadležnom tužilaštvu, dok je u toku kriminalistička obrada lica V.M.

Akciju "Ada" sproveli su policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske pod nadzorom Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva, a po naredbi Okružnog suda u Banjaluci.