Objavljena slika i identitet muškarca koji je upao na Trampovo imanje

Američka Tajna služba ubila je muškarca koji je pokušao nezakonito ući u osigurani perimetar imanja američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi.
Muškarac koji je smrtno stradao u Mar-a-Lagu bio je 21-godišnji Ostin (Austin) T. Martin iz Kamerona u Sjevernoj Karolini, reklo je više izvora za CBS News, američkog partnera BBC-ja.
Vlasti navode da je nosio sačmaricu i kanister goriva kada je ušao u Mar-a-Lago, pri čemu je ušao u kompleks u trenutku kada je jedan gost izlazio.
Martinova porodica prijavila je njegov nestanak tek juče, javlja CBS.
#BREAKING: Person who breached the perimeter of Mar-a-Lago IDENTIFIED as 21-Year-Old, Tucker Austin Martin of North Carolina. #Trump pic.twitter.com/C0P3Jjb3ZF— MCBN (@MCBN590573) February 22, 2026
Zvaničnici istražuju je li oružje kupio tokom vožnje iz Sjeverne Karoline prema Floridi, navodi CBS.
