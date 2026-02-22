Objavljena slika i identitet muškarca koji je upao na Trampovo imanje

Američka Tajna služba ubila je muškarca koji je pokušao nezakonito ući u osigurani perimetar imanja američkog predsjednika Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi.

Muškarac koji je smrtno stradao u Mar-a-Lagu bio je 21-godišnji Ostin (Austin) T. Martin iz Kamerona u Sjevernoj Karolini, reklo je više izvora za CBS News, američkog partnera BBC-ja.

Vlasti navode da je nosio sačmaricu i kanister goriva kada je ušao u Mar-a-Lago, pri čemu je ušao u kompleks u trenutku kada je jedan gost izlazio.

Martinova porodica prijavila je njegov nestanak tek juče, javlja CBS.

#BREAKING: Person who breached the perimeter of Mar-a-Lago IDENTIFIED as 21-Year-Old, Tucker Austin Martin of North Carolina. #Trump pic.twitter.com/C0P3Jjb3ZF — MCBN (@MCBN590573) February 22, 2026

Zvaničnici istražuju je li oružje kupio tokom vožnje iz Sjeverne Karoline prema Floridi, navodi CBS.