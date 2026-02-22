Donald Tramp zvao Uroša Medića! "Srbijo dolazimo"

Predsjednik SAD Donald Tramp i srpski MMA borac Uroš Medić su se čuli telefonom odmah poslije pobjede Srbina, i problem koji je imao je riješen!

Najbolji srpski MMA borac, Uroš Medić, jutros po našem vremenu je zabilježio veliku pobjedu u kavezu, pošto je u Hjustonu nokautom u prvoj rundi savladao Džefa Nila!

Poslije borbe, Medić je apelovao na predsjednika SAD Donalda Trampa da mu "sredi" probleme koje ima sa imigracionom službom, i zatražio od njega da mu omogući da sljedeću borbu odradi u Beogradu, gdje bi UFC trebalo da organizuje spektakl, i to protiv Leona Edvardsa.

Srbija Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

Na nevjericu mnogih, neposredno poslije Medićevog meča, on i Tramp su razgovarali telefonom, i sve je riješeno!

"Upravo sam završio razgovor sa Predsjednikom Amerike Donaldom Trampom, zahvaljujući Dejni Vajtu, i mogu da putujem! SRBIJO DOLAZIMO!!!", napisao je Medić na svom Instagramu.

Podsjetimo, poslije borbe Uroš je održao zapaljiv govor:

Srbija Ljekari joj se bore za život: Žena sa metkom u glavi nađena u stanu

- Hvala, hvala Hjustone, hvala svima. Želim da zahvalim Bogu, Isusu Hristu. Vi ljudi znate, ne moram mnogo da vam pričam, molim se svakog dana i svake noći, to je tako dobro za mene. Hjustone, imamo problem, a taj problem sam ja. Ova divizija je u nevolji. Treba im nešto ovako, a ja sam tu da im to dostavim. Nokautiraću sve u ovoj diviziji, proći ću kao buldožer. Zapamtite moje riječi. Ne znam koliko ste me pratili od kada sam počeo, ali sve sam nokautirao. Naravno, izgubio sam neki put, ali ja sam samo čovjek. Izgubiću ponovo, ali možete se kladiti da ću se vratiti, i je**** sve nokautirati - počeo je Medić.

- Znao sam da će htjeti da boksuje sa mnom. Ne može mnogo momaka boksovati sa mnom. Boks je jedna od mojih omiljenih stvari. Moram da se izvinim što mu se to desilo pred domaćom publikom, teško je gledati to. Bio sam na drugom kraju. Ali najvažnije je da ustaneš, i nastaviš dalje. Život može da udari milion puta jače od bilo kog čoveka.

- Beograde, Srbija, ovog leta! Leon "Roki" Edvards, ukoliko je slobodan. Dajte da se to desi. Nokautiraću i njega, i sve nakon njega. Nokautiraću sve. Imam jedan problem, imigraciona me drži, još uvek ne mogu da putujem. Ovo je moja molba za pomoć, gospodine predsedniče, ukoliko gledate ovo, molim vas, moramo ići u Beograd na leto na UFC - rekao je Medić.

(Telegraf)