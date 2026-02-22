Logo
Vitkof: Uslovi za sastanak lidera o Ukrajini mogli bi se steći za tri nedjelje

Izvor:

Tanjug

22.02.2026

08:05

Виткоф: Услови за састанак лидера о Украјини могли би се стећи за три недјеље
Foto: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof najavio je da bi pregovori o mirovnom planu o Ukrajini mogli da se održe u roku od tri nedjelje, što bi, po njegovoj ocjeni, otvorilo put trilateralnom sastanku između američkog, ruskog i ukrajinskog predsjednika, Donalda Trampa, Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog.

Vitkof je za Foks njuz rekao da se on i zet američkog predsjednika Džared Kušner, koji je stalni član delegacije za mirovne pregovore o Ukrajini, nadaju da će "predstaviti neke prijedloge" ruskoj i ukrajinskoj strani, koji će ih približiti u naredne tri nedjelje.

- I možda čak dovesti do samita između Zelenskog i predsjednika Putina, možda u nekom trenutku i trilateralnog samita sa (američkim) predsjednikom, vidjećemo - rekao je Vitkof.

Prema njegovim riječima, Tramp ne bi učestvovao na trilateralnom sastanku kad ne bi bio uvjeren da će to dovesti do odobrenja sporazuma i "boljeg rezultata".

Stiv Vitkof

