Gosti odjednom propali kroz pod kafane! Devetoro završilo u bolnici

21.02.2026
21:43
Komentari:0
Nesvakidašnji incident dogodio se u subotu popodne u kafani u Rodopima kada se dio poda iznenada urušio, prilikom čega su gosti čak četiri stola propala kroz isti.
U nesreći je povrijeđeno više osoba, a vatrogasne službe i hitna pomoć EKAB brzo su intervenisale. Šest osoba je prevezeno u Opštu bolnicu u Komotiniju, dok su tri gosti otišli svojim vozilima.
Najteže je povrijeđen 69-godišnji muškarac, koji je zadobio prelom rebra, dok je 61-godišnja žena zadržana na posmatranju u bolnici. Ostali povrijeđeni dobili su potrebnu medicinsku pomoć i pušteni su kući.
Policija je odmah reagovala i uhapsila dvojicu vlasnika kafane, starosti 28 i 35 godina, zbog sumnje da su nanošenjem tjelesnih povreda iz nehata odgovorni za incident.
Oni će biti izvedeni pred tužioca radi dalje istrage.
Najnovije
Najčitanije
23
30
23
23
23
13
21
53
21
43
Trenutno na programu