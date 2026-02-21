Logo
Gosti odjednom propali kroz pod kafane! Devetoro završilo u bolnici

21.02.2026

21:43

Foto: Printscreen/Facebook

Nesvakidašnji incident dogodio se u subotu popodne u kafani u Rodopima kada se dio poda iznenada urušio, prilikom čega su gosti čak četiri stola propala kroz isti.

U nesreći je povrijeđeno više osoba, a vatrogasne službe i hitna pomoć EKAB brzo su intervenisale. Šest osoba je prevezeno u Opštu bolnicu u Komotiniju, dok su tri gosti otišli svojim vozilima.

Najteže je povrijeđen 69-godišnji muškarac, koji je zadobio prelom rebra, dok je 61-godišnja žena zadržana na posmatranju u bolnici. Ostali povrijeđeni dobili su potrebnu medicinsku pomoć i pušteni su kući.

Policija je odmah reagovala i uhapsila dvojicu vlasnika kafane, starosti 28 i 35 godina, zbog sumnje da su nanošenjem tjelesnih povreda iz nehata odgovorni za incident.

Oni će biti izvedeni pred tužioca radi dalje istrage.

