Makron likuje zbog udara na Trampa

B92

21.02.2026

19:13

0
Foto: Tanjug/AP/Yoan Valat

Francuski predsednik Emanuel Makron pozdravio je odluku američkog Vrhovnog suda da poništi široki spektar carina od 10 odsto koje je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uveo prošle godine.

Takoše, ističući da je dobro imati protivteže vlasti u vladavini prava i demokratiji.

"Nije loše imati Vrhovni sud i vladavinu prava u demokratiji", rekao je Makron i dodao da će Francuska razmotriti posljedice carina na globalnom nivou od 10 odsto koje je Tramp sinoć uveo, prenosi Rojters.

Novouvedene američke carine, kako je Tramp najavio, stupiće na snagu "gotovo odmah".

Svijet

Makron o komunikaciji sa Rusijom: Odlučio sam...

"Velika mi je čast što sam upravo potpisao, u Ovalnom kabinetu, globalne carine od 10 odsto za sve zemlje, koje će stupiti na snagu gotovo odmah", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth social.

Odvojeno, Tramp je sudijama Vrhovnog suda koje su glasale za ukidanje carina poručio da treba da se stide.

Nakon što je Vrhovni sud poništio carine koje je Tramp uveo prošle godine, on je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući najavio da će potpisati naredbu o uvođenju globalnih carine od 10 odsto prema članu 122, koji dozvoljava američkom predsjedniku da privremeno uvede "privremenu doplatu na uvoz" do 15 odsto ako utvrdi da postoje "veliki i ozbiljni" deficiti platnog bilansa, kako bi se sprečila "neposredna" i "značajna" deprecijacija američkog dolara na deviznim tržištima.

Ekonomija

Makron o carinama: "Nije loše imati Vrhovni sud"

Najavio je i da će pokrenuti nekoliko istraga po članu 301 i druge postupke radi, kako je naveo, zaštite Sjedinjene Američke Države od nefer trgovinskih praksi drugih zemalja i kompanija.

Sudije Vrhovnog suda koje su glasale za poništavanje širokog spektra globalnih carina nazvao je "nelojalnim".

"Oni su veoma nepatriotski nastrojeni i nelojalni našem ustavu. Moje je mišljenje da su na sud uticali strani interesi i politički pokret koji je daleko manji nego što bi ljudi ikada pomislili", ocenio je Tramp.

Emanuel Makron

Donald Tramp

carine

Komentari (0)
