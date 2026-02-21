Logo
Large banner

Tristan Vukčević potpisuje novi ugovor vrijedan devet miliona dolara!

Izvor:

Telegraf

21.02.2026

18:57

Komentari:

0
Тристан Вукчевић потписује нови уговор вриједан девет милиона долара!

Tristan Vukčević potpisaće novi ugovor sa Vašington Vizardsima, prenosi dobro obaviješteni novinar, Šams Čaranija.

Srpski reprezentativac dobiće novi, trogodišnji ugovor vrijedan devet miliona dolara. Vukčević će imati dvije godine sigurne, a treća će biti aktivirana ukoliko tim to bude želio.

Vukčević ove sezone ima dobar učinak u NBA ligi, posebno u posljednjih nekoliko utakmica nakon povratka na parket. Nisu to brutalne brojke, ali je u posljednjih nekoliko mečeva imao dvocifren učinak za nešto više od 15 minuta na parketu u prosjeku.

Vukčević tokom čitave sezone bilježi 7,9 poena i 2,7 skokova u prosjeku. Vašington nije ekipa koja će se ove sezone boriti za plejof, pa ovakav potpis i nije neočekivan, s obzirom na to da je Vukčević za ovu cifru vrlo zahvalan igrač.

Bivši košarkaš Partizana već je dvije godine u NBA ligi.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Никола Топић се отворио о борби с раком и тренирању током хемиотерапије: "Памтићу то до краја живота"

Košarka

Nikola Topić se otvorio o borbi s rakom i treniranju tokom hemioterapije: "Pamtiću to do kraja života"

13 h

0
На слици су НБА кошаркаши Никола Јокић и Дени Авдија.

Košarka

Jokić vodio Denver do najubjedljivije pobjede u istoriji: Razmontirali Portland

13 h

0
mega nakon pobjede protiv partizana

Košarka

Avdalović i Kroflič: Naša najbolja utakmica ove sezone

21 h

0
partizan nakon poraza od mege

Košarka

Penjaroja i Pokuševski: Užasna utakmica, ovakvo izdanje ne smije da se ponovi

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

34

Najmlađi ne odustaju od podrške Borcu

21

31

U Rimu ispisane svastike i nacistički simboli

21

19

Izviždana himna BiH u Boriku

21

11

Sanja Maletić progovorila o Jani Todorović

21

01

Oženio se Avdulj Loka iz Kafe Zale

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner