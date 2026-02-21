Tristan Vukčević potpisuje novi ugovor vrijedan devet miliona dolara!

Srpski reprezentativac dobiće novi, trogodišnji ugovor vrijedan devet miliona dolara. Vukčević će imati dvije godine sigurne, a treća će biti aktivirana ukoliko tim to bude želio.

Vukčević ove sezone ima dobar učinak u NBA ligi, posebno u posljednjih nekoliko utakmica nakon povratka na parket. Nisu to brutalne brojke, ali je u posljednjih nekoliko mečeva imao dvocifren učinak za nešto više od 15 minuta na parketu u prosjeku.

Vukčević tokom čitave sezone bilježi 7,9 poena i 2,7 skokova u prosjeku. Vašington nije ekipa koja će se ove sezone boriti za plejof, pa ovakav potpis i nije neočekivan, s obzirom na to da je Vukčević za ovu cifru vrlo zahvalan igrač.

Bivši košarkaš Partizana već je dvije godine u NBA ligi.