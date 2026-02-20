Logo
Large banner

Penjaroja i Pokuševski: Užasna utakmica, ovakvo izdanje ne smije da se ponovi

Autor:

Nikola Lučić

20.02.2026

23:44

Komentari:

0
partizan nakon poraza od mege
Foto: ATV

Košarkaši Partizana doživjeli su težak poraz u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. U taboru „crno-bijelih“ bili su vidno utučeni nakon eliminacije u polufinalu od Mege.

Trener Đoan Penjaroja rekao je da ovakvo izdanje ne smije da se ponovi.

„Čestitke Megi, njihovom treneru i mladim igračima koji su zaslužili da pobijede večeras. Igrali smo užasnu utakmicu. Ovako se nije moguće takmičiti profesionalno. Ako ne igrate fizički i mentalno na maksimumu onda nemate šta da tražite. Mega je bila bolja od nas u svakom segmentu košarkaške igre i zasluženo nas pobijedili. Možemo da pričamo o rosteru, da li je ovaj tim u skraćenom sastavu u stanju da igra utakmice svaki dan. Međutim, to ne može da bude izgovor. Ovo je veoma važna poruka za nas, jer ovo ne smije da se ponovi. Nije problem izgubiti utakmicu, ali ovakav pristup je neprihvatljiv“, izjavio je Penjaroja.

Partizan je u Niš doputovao bez klasičnog plejmejkera, ali Penjaroja smatra da to ne smije da bude izgovor.

„Odlučio sam da povedem ovu ekipu. Jednostavno, nismo se takmičili na pravi način. Mega nas nije iznenadila. Igrala je sjajnu odbranu, imaju sjajan stav, znali smo da će istrčati raspoloženi. Moja greška je što sam mislio da će moji igrači biti bolji večeras. Mega je prije tri sedmice pobijedila Zvezdu, znali smo da su opasan tim koji može da napravi probleme, nema nikakvog izgovora s naše strane“, poručio je Penjaroja.

Katastrofalnu utakmicu svoje ekipe prokomentarisao je i Aleksej Pokuševski.

„Čestitke Megi, imali su više energije i koncentracije. Mi smo igrali bez discipline i to su razlozi poraza. Ne znam šta je razlog tome. Ovo više ne smije da se ponovi. Ovako ne smiju da izgledaju košarkaši Partizana“, izjavio je Pokuševski.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Partizan

Aleksej Pokuševski

kup radivoja koraća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

Košarka

Mega deklasirala Partizan, ništa od “vječitog derbija” u finalu Kupa Radivoja Koraća

2 h

0
жандармерија избацује навијаче партизана

Ostali sportovi

Prazni se tribina sa navijačima Partizana, igrači se povukli u svlačionicu

3 h

0
Прекинут меч партизан мега навијање гробара

Košarka

Prekinut meč u Nišu, sudije napustile teren

3 h

0
Бивши радник ХРТ-а осуђен због лажне приче о нападу миграната на д‌јевојчицу

Region

Bivši radnik HRT-a osuđen zbog lažne priče o napadu migranata na d‌jevojčicu

3 h

0

Više iz rubrike

Мега декласирала Партизан, ништа од “вјечитог дербија” у финалу Купа Радивоја Кораћа

Košarka

Mega deklasirala Partizan, ništa od “vječitog derbija” u finalu Kupa Radivoja Koraća

2 h

0
nastavljen meč partizana i mege

Košarka

Nastavljen meč Partizana i Mege

2 h

0
Прекинут меч партизан мега навијање гробара

Košarka

Prekinut meč u Nišu, sudije napustile teren

3 h

0
KK Игокеа-КК Борац

Košarka

Borac u finalu Kupa Mirza Delibašić

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

46

Avdalović i Kroflič: Naša najbolja utakmica ove sezone

23

44

Penjaroja i Pokuševski: Užasna utakmica, ovakvo izdanje ne smije da se ponovi

23

25

Mega deklasirala Partizan, ništa od “vječitog derbija” u finalu Kupa Radivoja Koraća

22

54

Tramp: Za Iran je bolje da pregovara o fer sporazumu

22

49

Nastavljen meč Partizana i Mege

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner