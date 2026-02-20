Penjaroja i Pokuševski: Užasna utakmica, ovakvo izdanje ne smije da se ponovi

Košarkaši Partizana doživjeli su težak poraz u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. U taboru „crno-bijelih“ bili su vidno utučeni nakon eliminacije u polufinalu od Mege.

Trener Đoan Penjaroja rekao je da ovakvo izdanje ne smije da se ponovi.

„Čestitke Megi, njihovom treneru i mladim igračima koji su zaslužili da pobijede večeras. Igrali smo užasnu utakmicu. Ovako se nije moguće takmičiti profesionalno. Ako ne igrate fizički i mentalno na maksimumu onda nemate šta da tražite. Mega je bila bolja od nas u svakom segmentu košarkaške igre i zasluženo nas pobijedili. Možemo da pričamo o rosteru, da li je ovaj tim u skraćenom sastavu u stanju da igra utakmice svaki dan. Međutim, to ne može da bude izgovor. Ovo je veoma važna poruka za nas, jer ovo ne smije da se ponovi. Nije problem izgubiti utakmicu, ali ovakav pristup je neprihvatljiv“, izjavio je Penjaroja.

Partizan je u Niš doputovao bez klasičnog plejmejkera, ali Penjaroja smatra da to ne smije da bude izgovor.

„Odlučio sam da povedem ovu ekipu. Jednostavno, nismo se takmičili na pravi način. Mega nas nije iznenadila. Igrala je sjajnu odbranu, imaju sjajan stav, znali smo da će istrčati raspoloženi. Moja greška je što sam mislio da će moji igrači biti bolji večeras. Mega je prije tri sedmice pobijedila Zvezdu, znali smo da su opasan tim koji može da napravi probleme, nema nikakvog izgovora s naše strane“, poručio je Penjaroja.

Katastrofalnu utakmicu svoje ekipe prokomentarisao je i Aleksej Pokuševski.

„Čestitke Megi, imali su više energije i koncentracije. Mi smo igrali bez discipline i to su razlozi poraza. Ne znam šta je razlog tome. Ovo više ne smije da se ponovi. Ovako ne smiju da izgledaju košarkaši Partizana“, izjavio je Pokuševski.