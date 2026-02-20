Opštinski sud u Novom Zagrebu osudio je bivšeg radnika HRT-a na novčanu kaznu od 1.000 evra zbog širenja lažne vijesti o navodnom napadu migranata na 13-godišnju d‌jevojčicu, nakon što je priznao da je dramatičnu priču izmislio i objavio na društvenim mrežama.

„Moj pas je prije par minuta preskočio ogradu jer su četiri imigranta, koji valjda spavaju u Stupniku jer tu u industrijskoj zoni rade, preko puta kuće maltretirali kćer od susjede koja se vraćala s rođendana od frendice. Curka, 13 godina. Svukli je do gola u 21.30 h, nasred ceste, to im je bila fora“, započeo je dramatični status bivši radnik HRT-a, B. V. (59), a koji se sredinom juna prošle godine munjevito proširio po društvenim mrežama, prenosi Jutarnji list.

„Izgrizla je svu četvoricu do krvi, dvojici pregrizla podlaktice, slomila jednom šaku napola (užas), zadnjem zagrizla lice kod očiju, užas. Krvi na cesti do koljena. Ja odmah 112. Dolaze roditelji, od tri kuće dalje. Pas nepogrešivo drži na betonu za vrat onog koji je započeo, očito. Sva četvorica pijani k’o majke. Dijete plače, donio sam odmah dekicu da ne bude gola, jer su ovi porazbacali njezino sve po cesti“, napisao je i još dodao da se on zbog svega našao u policijskoj stanici u Heinzelovoj ulici.

Jutarnji list navodi da je odmah kontaktirao autora objave kako bi od njega saznali više detalja, ali da on nije htio s pričom izlaziti u medije.

Policija mu pokucala na vrata

Ubrzo se otkrilo da je sve izmislio. Policija je par dana kasnije pokucala B. V. na vrata te su ga, nakon ispitivanja, prijavili DORH-u zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, širenja ili izmišljanja lažnih vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana.

Stigla je i presuda Općinskog suda u Novom Zagrebu koji ga je kaznio novčanom kaznom od 1.000 evra, a poznato je i kako se B. V. branio na sudu. U svojoj je odbrani priznao da je sve izmislio te je dodao da su drugi njegovu objavu "zlonamjerno" dijelili po društvenim mrežama.

Na sudu otkrio povod

„Povod takvoj priči koju sam napisao, a inače se time bavim i u slobodno vrijeme, bio je jedan raniji događaj koji sam vidio dok sam stanovao kao podstanar u Lučkom, kada je nekolicina stranih radnika jednoj mlađoj d‌jevojčici dobacivala neugodne komentare. A i toga sam dana razgovarao s nekolicinom prijatelja od kojih sam čuo neka njihova razmišljanja vezano uz slične događaje te je tako nastala i ova priča. Međutim, ta je priča na mom profilu bila objavljena svega desetak minuta, nakon čega sam ju obrisao. Nisam ju dijelio drugima, ali je neka osoba, za koju sumnjam da je to učinila zlonamjerno, tu objavu ipak proslijedila preko drugih društvenih mreža i izazvala puno negativnih komentara“, rekao je pred sutkinjom.

Dodao je i da se kaje zbog svega te da je u tom periodu bio u teškoj životnoj situaciji koja je uticala na njegovo zdravstveno stanje te je molio sud da ga blaže kazni. Sud mu je na kraju prihvatio kao olakšavajuću okolnost to što je sve priznao te su mu dali kaznu bližu minimumu za ovaj prekršaj, za koji su inače propisane kazne od 700 do 4.000 evra.