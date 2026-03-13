Šta kažu stručnjaci: Kako će se haos na Bliskom istoku odraziti na nas

Dok prevoznici upozoravaju da ih sve veći troškovi dovode na ivicu opstanka, novi pritisci na ekonomiju mogli bi doći i sa globalnog nivoa.

Eskalacija sukoba između Irana, Izraela i SAD-a već izaziva nestabilnost na tržištu nafte, a strahuje se da bi dalja kriza mogla dovesti do novih poremećaja u snabdijevanju, ali i rasta cijena. Šta možemo očekivati u narednom periodu?

Kriza između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela razvija se iz dana u dan u sve neizvjesnijem pravcu.

Vlade, investitori i građani širom svijeta prate krizu sa sve većom zabrinutošću, dok dalji tok sukoba u velikoj mjeri zavisi od odluka nekoliko nepredvidivih lidera.

"Ova kriza, kao što ste rekli, povlači za sobom sve druge krize, posebno bezbjednosne, političku, normalno, ekonomsku krizu, koja se odražava, ne samo, na snabdijevanje nafte i naftnih derivata, nego i drugih proizvoda koji snabdijevaju ovaj prostor, a posebno u energetskom smislu biće problema i mislim da svi ostali i vlade tražiće načine na koje da obezbijede, ako bi to potrajalo duži vremenski period", kaže Nedeljko Kesić, bivši načelnik Službe državne bezbjednosti Republike Srpske.

Paničan strah zahvatio je čitavu planetu da će produženo blokiranje Ormuškog moreuza izazvati potres na tržištu nafte, poremećaj u snabdijevanju i cijenama ostalih prirodnih resursa.

U posljednje dvije sedmice svjedoci smo da cijena nafte konstantno oscilira, ali da je poskupljenje neopravdano, ističe Marko Đogo.

"Svakako ne postoji, sem psihološkog faktora, još uvijek ne postoji nijedan drugi faktor koji bi objasnio porast cijene nafte u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini što se trenutno događa, dakle to što je juče ili prekjuče porasla blizu 100 dolara, apsolutno ne znači da su da nafta koja se danas prodaje kupljena juče, naravno da nije", rekao je Marko Đogo, profesor ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

"Ova kriza upravo izaziva probleme sa snabdijevanjem Kine naftom i prirodnim plinom, samim tim u značajnoj mjeri to će sigurno poskupiti i sve one proizvode koji nam dolaze iz Kine", kaže Saša Grabovac, Udruženje ekonomista SVOT.

Poskupljenje prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata direktno povećava troškove u poljoprivredi. Veće cijene u primarnoj proizvodnji izazivaju lančanu reakciju, gdje će krajnji proizvod biti znatno skuplji.

"jedan od osnovnih sirovina za proizvodnju umjetnih gnojiva, upravo je prirodni gas, samim tim uz poskupljenje gasa dolazi do poskupljenja vještačkog gnojiva, a samim tim i do povećanja troškova poljoprivredne proizvodnje", dodaje Grabovac.

Dok se suočavamo sa svakodnevnim povećanjem cijena, struka upozorava da bi češća kontrola tržišta ublažila posljedice ekonomske krize koju trpe građani.

"Svakako bi inspekcije trebale da rade mnogo strože i da ustanove gdje je to preko noći došlo do drastičnog porasta cijena i da počnu da kažnjavaju", objašnjava Đogo.

Napetostima na Bliskom istoku se ne nazire kraj, razna su predviđanja analitičara, ali u jednom se slažu da ukoliko dođe do produbljenja sukoba, posljedice će biti još veće.

"Kada američki predsjednik odluči da ovaj rat završi, on će završiti i onda ćemo imate deeskalaciju i ekonomski pozitivne efekte do tog momenta možemo jedino biti pesimisti i očekivati da sve ono što se dešava negativno, eventualno dalje ne produbi", rekao je Igor Gavran. ekonomski analitičar.

Čak i kada trenutna kriza završi, napetosti između Irana, SAD i njihovih saveznika neće nestati, ravnoteža snaga na Bliskom istoku i dalje će ostati krhka i neizvjesna, a samim tim i poremećaji u snabdijevanju i ekonomski poredak.