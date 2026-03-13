Sijarto: Baltik igra kako Zelenski svira, Budimpešta brani svoj suverenitet

Izvor:
SRNA
13.03.2026
18:06
Pojedine države Baltika se podređuju Kijevu da bi preskupo plaćale energente, dok Mađarska održava svoj suverenitet, pa ima i neuporedivo niže cijene energenata, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
- Baltičke države već dugo igraju kako /ukrajinski predsjednik Vladimir/ Zelenski svira, ali Mađarska neće popustiti ucjenama ukrajinskog predsjednika - napisao je Sijarto na Iksu.
BiH
Ramo Isak: Pojavio mi se šećer
On je naveo primjer litvanskog ministra spoljnih poslova Budrisa Kestutisa, koji je izjavio da bi ga bilo "sramota da živi u zemlji koja kupuje jeftinu rusku naftu, jer to znači odustajanje od autonomije".
Prema njegovim riječima, građani baltičkih država zato komunalne usluge plaćaju tri do četiri puta više nego mađarska domaćinstva.
- Niko nam neće govoriti odakle treba ili ne treba da kupujemo naftu, niti nas može natjerati da kupujemo naftu po višoj cijeni - naglasio je Sijarto.
Svijet
Psihijatar silovao i zlostavljao pacijentkinje: Osuđen na 20 godina zatvora
On je zaključio da je prioritet mađarske Vlade zaštita cijena energenata i odbrana suverenosti izbora sa kime će poslovati.
Lithuanian FM @BudrysKestutis said today he would be ashamed to live in a country that buys cheap Russian oil, claiming it means giving up autonomy.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 13, 2026
The Baltic states have long been playing from @ZelenskyyUa’s notes, but Hungary will not give in to the blackmail of the Ukrainian…
