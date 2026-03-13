Pojedine države Baltika se podređuju Kijevu da bi preskupo plaćale energente, dok Mađarska održava svoj suverenitet, pa ima i neuporedivo niže cijene energenata, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

- Baltičke države već dugo igraju kako /ukrajinski predsjednik Vladimir/ Zelenski svira, ali Mađarska neće popustiti ucjenama ukrajinskog predsjednika - napisao je Sijarto na Iksu.

BiH Ramo Isak: Pojavio mi se šećer

On je naveo primjer litvanskog ministra spoljnih poslova Budrisa Kestutisa, koji je izjavio da bi ga bilo "sramota da živi u zemlji koja kupuje jeftinu rusku naftu, jer to znači odustajanje od autonomije".

Prema njegovim riječima, građani baltičkih država zato komunalne usluge plaćaju tri do četiri puta više nego mađarska domaćinstva.

- Niko nam neće govoriti odakle treba ili ne treba da kupujemo naftu, niti nas može natjerati da kupujemo naftu po višoj cijeni - naglasio je Sijarto.

Svijet Psihijatar silovao i zlostavljao pacijentkinje: Osuđen na 20 godina zatvora

On je zaključio da je prioritet mađarske Vlade zaštita cijena energenata i odbrana suverenosti izbora sa kime će poslovati.