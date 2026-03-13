Provela 48 sati zarobljena u septičkoj jami: Policajci je slučajno pronašli

13.03.2026
16:37
Bizaran snimak, koji je nedavno osvanuo na internetu, privukao je pažnju širom svijeta. Na njemu se navodno vidi mlada žena koja je prošla kroz šokantnu i zastrašujuću situaciju.
Priča se navodno odigrala u Kazahstanu, početkom marta, gdje je nadležnima prijavljen iznenadni nestanak 25-godišnje Asel.
Ona je napustila svoj dom i nije se vratila.
Porodica je ubrzo postala zabrinuta, posebno jer Asel ima zdravstvenih problema.
Odlučili su da je potraže, strahujući za njen život. Međutim, nisu je našli ni nakon punih 48 sati.
Alarmirani su i nadležni koji su je, kako se tvrdi, zatekli u septičkoj jami jednog javnog toaleta! Djevojka je upala unutra, pod nepoznatim okolnostima, i nije mogla da izađe napolje.
Njena noćna mora se završila tek kada je policajac, koji je prolazio pored, slučajno primijetio da je unutra.
Policajac je brzo reagovao i pomogao joj da se izvuče.
Uprkos užasnim uslovima u kojima se našla, vlasti navode da je Asel dobro i van životne opasnosti.
Ovaj bizaran incident šokirao je korisnike društvenih mreža koji su izrazili nevjericu da je neko mogao ostati zarobljen u septičkoj jami dva dana, prenosi Telegraf.
🔞😱 SHOCKING: Woman Fell into Public Toilet and Couldn't Get Out for Nearly 48 Hours— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026
On March 10th in Kazakhstan, 25-year-old Asel went missing after leaving her house — her family became concerned as she has health conditions. It was later discovered that she fell into a… pic.twitter.com/udl2TSNJvF
