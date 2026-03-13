Provela 48 sati zarobljena u septičkoj jami: Policajci je slučajno pronašli

Bizaran snimak, koji je nedavno osvanuo na internetu, privukao je pažnju širom svijeta. Na njemu se navodno vidi mlada žena koja je prošla kroz šokantnu i zastrašujuću situaciju.

Priča se navodno odigrala u Kazahstanu, početkom marta, gdje je nadležnima prijavljen iznenadni nestanak 25-godišnje Asel.

Društvo Pumpaši u Srpskoj papreno kažnjeni: Desetine njih nisu poštovali ograničenje marži

Ona je napustila svoj dom i nije se vratila.

Porodica je ubrzo postala zabrinuta, posebno jer Asel ima zdravstvenih problema.

Odlučili su da je potraže, strahujući za njen život. Međutim, nisu je našli ni nakon punih 48 sati.

Šokantno otkriće u javnom toaletu!

Alarmirani su i nadležni koji su je, kako se tvrdi, zatekli u septičkoj jami jednog javnog toaleta! Djevojka je upala unutra, pod nepoznatim okolnostima, i nije mogla da izađe napolje.

Njena noćna mora se završila tek kada je policajac, koji je prolazio pored, slučajno primijetio da je unutra.

Policajac heroj: Brza reakcija spasila život

Policajac je brzo reagovao i pomogao joj da se izvuče.

Fudbal Srpski fudbaler Luka Milivojević za ATV: Kako je došlo do kačketa na Maksimiru

Uprkos užasnim uslovima u kojima se našla, vlasti navode da je Asel dobro i van životne opasnosti.

Ovaj bizaran incident šokirao je korisnike društvenih mreža koji su izrazili nevjericu da je neko mogao ostati zarobljen u septičkoj jami dva dana, prenosi Telegraf.